Производственные площади в Тюмени подрожали в два раза

Лидируют по росту цен производственные помещения, которые подорожали более чем в два раза — их средняя стоимость достигла 49 миллионов рублей. На данный момент в Тюменской области выставлены на продажу 262 таких объекта, что на 14% больше, по сравнению с прошлым годом.