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Коммерческая недвижимость подорожала в Тюмени

Производственные площади в Тюмени подрожали в два раза

17 мая 2024, 04:10
Фото: 1MI

Коммерческая недвижимость подорожала в Тюмени

В первом квартале 2024 года коммерческая недвижимость показала заметный рост стоимости. В числе лидеров по росту цен — производственные площади и гостиницы.

В первом квартале 2024 года коммерческая недвижимость подорожала на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Ее средняя стоимость составила 12.1 миллиона рублей, рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов РБК Тюмень.

Лидируют по росту цен производственные помещения, которые подорожали более чем в два раза — их средняя стоимость достигла 49 миллионов рублей. На данный момент в Тюменской области выставлены на продажу 262 таких объекта, что на 14% больше, по сравнению с прошлым годом.

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Также в число лидеров по росту цен вошли гостиницы, которые подорожали на 30% — до 20 миллионов рублей, и торговые площади, цены на которые выросли на 25,5% — до 13 миллионов рублей.

За год подешевели только помещения для автосервиса, цены на которые упали на 67% — до 24.5 миллиона рублей, и помещения общепита, которые подешевели на 4% — до 18.7 миллиона рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в Тюмени подорожал за год на 8,3%. Средняя стоимость достигла 115.4 тысячи рублей.

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