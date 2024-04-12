За хранение 26 тысяч пачек сигарет тюменцу грозит срок

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:53
Тюменец 1978 года рождения хранил в складском помещении коробки с нелегальной табачной продукцией. Сигареты он продавал как в розницу, так и оптом.
Оперативники изъяли из оборота более 26 тысяч пачек немаркированных изделий на общую сумму около 4 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.
Также был задержан еще один торговец поддельными сигаретами. Мужчина хранил коробки с продукцией в своем гараже. Тюменец отделался штрафом в 800 тысяч рублей в доход государства.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Казахстана в Тюменскую область пытались ввезти опасное мясо. В регион не впустили 30 килограммов подозрительной продукции.