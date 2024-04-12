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За хранение 26 тысяч пачек сигарет жителю Тюмени грозит тюрьма

За хранение 26 тысяч пачек сигарет тюменцу грозит срок

12 апреля 2024, 07:48
Фото: 1MI

За хранение 26 тысяч пачек сигарет жителю Тюмени грозит тюрьма

Мужчина закупился немаркированными сигаретами на четыре миллиона рублей. Опасный табак он продавал горожанам.

Тюменец 1978 года рождения хранил в складском помещении коробки с нелегальной табачной продукцией. Сигареты он продавал как в розницу, так и оптом.

Оперативники изъяли из оборота более 26 тысяч пачек немаркированных изделий на общую сумму около 4 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера
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Также был задержан еще один торговец поддельными сигаретами. Мужчина хранил коробки с продукцией в своем гараже. Тюменец отделался штрафом в 800 тысяч рублей в доход государства.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Казахстана в Тюменскую область пытались ввезти опасное мясо. В регион не впустили 30 килограммов подозрительной продукции.

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