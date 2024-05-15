Эксперты рассказали, сколько стоит подготовка к последнему звонку в Тюмени

Спрос на туфли за год почти не изменился, в среднем их покупают за 1.5 тысячи рублей. Сейчас в моде туфли с ремешками, пряжками и завязками. А вот аксессуары тюменцы стали покупать на 50% чаще. Классический набор из лент, бантов для причесок и колокольчика в среднем обойдется в 200 рублей.