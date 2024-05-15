Эксперты рассказали, сколько стоит подготовка к последнему звонку в Тюмени

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Аналитики «Авито» выяснили, что некоторые выпускницы отдают предпочтение классическому образу с форменным платьем и белым фартуком в стиле СССР, стоимость которых начинается от 1.5 тысячи рублей. Однако кто-то делает выбор в пользу нарядных платьев.
Стилисты отметили, что весной и летом 2024 года актуальны воздушные ткани, металлик, перья и цветочный принт. Что касается фасонов, то сейчас в моде приталенные и корсетные модели, пышные юбки и рукава, а также открытые плечи и спины.
Спрос на туфли за год почти не изменился, в среднем их покупают за 1.5 тысячи рублей. Сейчас в моде туфли с ремешками, пряжками и завязками. А вот аксессуары тюменцы стали покупать на 50% чаще. Классический набор из лент, бантов для причесок и колокольчика в среднем обойдется в 200 рублей.
Накануне последних звонков также вырос спрос на бьюти-мастеров — на 288% по сравнению с прошлой весной. Обычно стоимость полноценного бьюти-образа начинается от 1.5 тысячи рублей, но цена может меняться в зависимости от сложности идеи.
В этом году парни не отстают от девушек и тоже активно готовятся к последнему звонку — продажи мужских костюмов выросли на 10%, а покупают их в среднем за 2.9 тысячи рублей. Сейчас в тренде клетка и необычные цвета — темно-зеленый, бежевый и бордовый.
Эксперты отметили, что покупка пиджака и брюк по отдельности выходит дороже — в среднем по 2.3 и 1.9 тысячи рублей за каждую вещь, а за рубашки тюменцы платят в среднем 1.1 тысячи рублей.
Что касается мужских аксессуаров, то в этом сезоне в моде галстуки — их продажи выросли в три раза, в то время как продажи бабочек снизились на 5%. В среднем галстуки стоят 500 рублей. При выборе галстука стилисты советуют обратить внимание на яркие акцентные цвета.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские школьники стали чаще искать репетиторов. Эксперты поделились советами, которые помогут найти квалифицированного специалиста.