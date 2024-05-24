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Последний звонок

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2024
На последний звонок в Тюмени установят ограничения для электросамокатов
Максимальная скорость будет снижена до 15 километров в час. Ограничения будут действовать на всей территории города.
24 мая, 02:16
В Тюмени запретят продажу алкоголя на один день
В администрации Тюмени назвали дату, в которую нельзя будет купить алкоголь.
21 мая, 14:26
2023
В день «Последнего звонка» в Тюмени будет тепло и солнечно
Утро в областной столице обещает быть еще прохладным — столбики термометров покажут + 12 градусов, передаёт сервис «Яндекс.Погода».
19 мая 2023, 01:45
Тюменские школьники уйдут на летние каникулы после 23 мая
«Последние звонки» в школах Тюменской области пройдут до 23 мая. Единого дня для проведения праздника каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно.
18 мая 2023, 04:47
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Жители Тюмени не смогут купить алкоголь в магазинах в эту пятницу, 19 мая. Ограничение установлено в связи с празднованием «Последнего звонка».
17 мая 2023, 06:28

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