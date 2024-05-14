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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Жителей Тобольска просят экстренно эвакуироваться из-за паводка.

Держаться как в 41-м. На Тобольск наступает большая вода

14 мая 2024, 14:02
Фото: 1MI

Жителей Тобольска просят экстренно эвакуироваться из-за паводка.

Жителям Тобольска поступили смс-сообщения о необходимости срочно эвакуироваться в связи с интенсивным ростом воды.

В сообщении уточняется, что маломобильных граждан, а также детей и пенсионеров нужно незамедлительно перевезти в ПВР или в безопасные зоны.

Фото: «Типичный Тобольск»

В комментариях тоболяки возмущаются тому, что в рассылке не уточнили, какие именно районы города топит.

«Никакой конкретики по районам, это что вообще такое?! Если в Ишиме, Кургане оповещали, то там хотя-бы озвучивали конкретные районы по подтоплению, затоплению. А это что?», — пишет Светлана Серебрекова.

Жительница Тобольска позвонила в 112. Там ей сказали, что в зоне подтопления деревни Ермаково, Медянки, Ирек и другие. По другим районам информации пока нет.

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Некоторые тоболяки возмущены, что такие сообщения только сеют панику, потому что городу ничего не угрожает.

«И смс более менее правильно могли бы написать, панику поднимают», — пишет Анастасия Карп.

Некоторые жители города уверены, что если топит Вагайский район, то большая вода непременно дойдет до Тобольска.

Как сообщил утром глава города Максим Афанасьев в своих социальных сетях, уровень воды в Тобольске по утренним замерам достиг 638 сантиметров.

Фото: Телеграм-канал Максима Афанасьева
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Как сообщил Максим Афанасьев, исторический максимум паводка в Тобольске был зарегистрирован в 1941 году. Тогда вода в Тоболе поднялась на 950 сантиметров. Если исходить из опыта других районов Тюменской области, то это достижение в 2024 году может быть преодолено.

Ну, а исторический минимум 1964 года Тобол перешагнул еще в апреле. Он равняется 215 сантиметрам.

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