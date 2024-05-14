Держаться как в 41-м. На Тобольск наступает большая вода

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В сообщении уточняется, что маломобильных граждан, а также детей и пенсионеров нужно незамедлительно перевезти в ПВР или в безопасные зоны.
В комментариях тоболяки возмущаются тому, что в рассылке не уточнили, какие именно районы города топит.
«Никакой конкретики по районам, это что вообще такое?! Если в Ишиме, Кургане оповещали, то там хотя-бы озвучивали конкретные районы по подтоплению, затоплению. А это что?», — пишет Светлана Серебрекова.
Жительница Тобольска позвонила в 112. Там ей сказали, что в зоне подтопления деревни Ермаково, Медянки, Ирек и другие. По другим районам информации пока нет.
Некоторые тоболяки возмущены, что такие сообщения только сеют панику, потому что городу ничего не угрожает.
«И смс более менее правильно могли бы написать, панику поднимают», — пишет Анастасия Карп.
Некоторые жители города уверены, что если топит Вагайский район, то большая вода непременно дойдет до Тобольска.
Как сообщил утром глава города Максим Афанасьев в своих социальных сетях, уровень воды в Тобольске по утренним замерам достиг 638 сантиметров.
Как сообщил Максим Афанасьев, исторический максимум паводка в Тобольске был зарегистрирован в 1941 году. Тогда вода в Тоболе поднялась на 950 сантиметров. Если исходить из опыта других районов Тюменской области, то это достижение в 2024 году может быть преодолено.
Ну, а исторический минимум 1964 года Тобол перешагнул еще в апреле. Он равняется 215 сантиметрам.