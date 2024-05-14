Держаться как в 41-м. На Тобольск наступает большая вода

Как сообщил Максим Афанасьев, исторический максимум паводка в Тобольске был зарегистрирован в 1941 году. Тогда вода в Тоболе поднялась на 950 сантиметров. Если исходить из опыта других районов Тюменской области, то это достижение в 2024 году может быть преодолено.