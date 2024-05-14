Был пропавшим без вести: юного тюменца, погибшего на СВО, не могут похоронить

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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До дня трагедии дважды тюменец был ранен за две недели службы — первый раз по касательной, второй раз получил контузию. Однако, несмотря на травмы, 31 октября его отправили на боевое задание.
В тот роковой день родные говорили с бойцом в последний раз. О смерти военного его семье сообщили спустя более полугода. Все это время родные искали Ивана — в военной части он числился пропавшим без вести.
По словам Кристины, сестры погибшего военного, только недавно они узнали о том, что тело брата с декабря находится в морге Ростове-на-Дону. Почему раньше семье никто не сообщил о гибели Ивана — остается загадкой.
Иван родился 7 ноября 2001 в поселке Богандинский. Позже он с родителями и сестрами переехал в село Княжево.
«В детстве Иван был обычным ребенком. Очень общительный и жизнерадостный. Начал подрабатывать с 16 лет. Увлекался спортом — занимался в Федерации рукопашного боя. После окончания школы получил специальность бурильщика, устроился на работу. В 2023 году уволился — хотел перейти в другую компанию, но отчего-то решил отправиться на СВО», — рассказывает «Нашему Городу» Кристина.
По словам девушки, семье об отправке в зону спецоперации он сообщил, когда уже ехал в Екатеринбург. Контакт с Минобороны тюменец подписал 10 октября, спустя два дня вся семья приехала провожать добровольца из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону (там находилась военная часть, к которой Иван был прикреплен).
«Когда мы узнали, что Иван подписал контракт были в шоке все. Он нам сказал — „все будет хорошо. Вернусь и начну новую жизнь“. Я просила его быть аккуратнее и всегда говорила „с Богом, родной“, а он отвечал — „А как иначе“. Обещался, что вернется, но, увы, больше не вернется», — вспоминает девушка.
И отмечает, что Иван не торопился жениться, жил с мотивом «мол, я еще молодой, надо погулять и пожить для себя».
В настоящее время семья Ивана Цыбанева до сих пор с ним не простилась — тело военного до сих пор не доставлено из морга Ростова-на-Дону в Тюмень. Хоронить Ивана семья планирует на кладбище в селе Княжево.