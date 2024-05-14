nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В зоне спецоперации погиб 21-летний тюменец

Был пропавшим без вести: юного тюменца, погибшего на СВО, не могут похоронить

14 мая 2024, 08:46
Фото: 1MI

В зоне спецоперации погиб 21-летний тюменец

21-летний житель Тюменской области Иван Цыбанев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение тюменец получил за неделю до своего 22-летия — 31 октября 2023 года.

Два ранения и гибель

До дня трагедии дважды тюменец был ранен за две недели службы — первый раз по касательной, второй раз получил контузию. Однако, несмотря на травмы, 31 октября его отправили на боевое задание.

В тот роковой день родные говорили с бойцом в последний раз. О смерти военного его семье сообщили спустя более полугода. Все это время родные искали Ивана — в военной части он числился пропавшим без вести.

Фото: предоставлено Кристиной Доломановой

По словам Кристины, сестры погибшего военного, только недавно они узнали о том, что тело брата с декабря находится в морге Ростове-на-Дону. Почему раньше семье никто не сообщил о гибели Ивана — остается загадкой.

Боец вернется в родное село

Иван родился 7 ноября 2001 в поселке Богандинский. Позже он с родителями и сестрами переехал в село Княжево.

«В детстве Иван был обычным ребенком. Очень общительный и жизнерадостный. Начал подрабатывать с 16 лет. Увлекался спортом — занимался в Федерации рукопашного боя. После окончания школы получил специальность бурильщика, устроился на работу. В 2023 году уволился — хотел перейти в другую компанию, но отчего-то решил отправиться на СВО», — рассказывает «Нашему Городу» Кристина.
Фото: предоставлено Кристина Доломанова

По словам девушки, семье об отправке в зону спецоперации он сообщил, когда уже ехал в Екатеринбург. Контакт с Минобороны тюменец подписал 10 октября, спустя два дня вся семья приехала провожать добровольца из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону (там находилась военная часть, к которой Иван был прикреплен).

«Когда мы узнали, что Иван подписал контракт были в шоке все. Он нам сказал — „все будет хорошо. Вернусь и начну новую жизнь“. Я просила его быть аккуратнее и всегда говорила „с Богом, родной“, а он отвечал — „А как иначе“. Обещался, что вернется, но, увы, больше не вернется», — вспоминает девушка.

И отмечает, что Иван не торопился жениться, жил с мотивом «мол, я еще молодой, надо погулять и пожить для себя».

Фото: предоставлено Кристина Доломанова

В настоящее время семья Ивана Цыбанева до сих пор с ним не простилась — тело военного до сих пор не доставлено из морга Ростова-на-Дону в Тюмень. Хоронить Ивана семья планирует на кладбище в селе Княжево.

Читайте также:
Новые ягодные плантации появятся в Тюменской областиПродажи на вторичном рынке недвижимости в Тюмени рухнулиКто займет кресло мэра Тюмени после ухода Кухарука?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Вчера, 02:35
Как снять посуточно квартиру в Тюмени? Цены и лучшие районы
Сегодня, 01:02
«Как жить в таких условиях?» Тюменцы требуют включить отопление
Сегодня, 06:18
Кто займет кресло мэра Тюмени после ухода Кухарука?
Сегодня, 05:16
Паводок-2024: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 03:39
"