Был пропавшим без вести: юного тюменца, погибшего на СВО, не могут похоронить

По словам девушки, семье об отправке в зону спецоперации он сообщил, когда уже ехал в Екатеринбург. Контакт с Минобороны тюменец подписал 10 октября, спустя два дня вся семья приехала провожать добровольца из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону (там находилась военная часть, к которой Иван был прикреплен).