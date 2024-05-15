Ситуация нестабильная: в некоторых реках Тюменской области вода продолжает прибывать

За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки снизился на 2 сантиметра — до 789 сантиметров, в Абатском вода убыла на 8 сантиметров — до 1124 сантиметров, в Викулово уровень воды снизился на 7 сантиметров — до 1116 сантиметров, а в городе Ишим убавил 9 сантиметров — до отметки в 894 сантиметра.