Ситуация нестабильная: в некоторых реках Тюменской области вода продолжает прибывать

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки снизился на 2 сантиметра — до 789 сантиметров, в Абатском вода убыла на 8 сантиметров — до 1124 сантиметров, в Викулово уровень воды снизился на 7 сантиметров — до 1116 сантиметров, а в городе Ишим убавил 9 сантиметров — до отметки в 894 сантиметра.
В Иртыше уровень воды продолжает расти. Так, в Тобольске вода прибыла на 11 сантиметров — до 649 сантиметров, в Увате уровень воды поднялся на 8 сантиметров — до 1044 сантиметров, а в Демьянском прибавил 7 сантиметров — до 850 сантиметров.
Уровень воды в реке Тобол в Коркино и Ялуторовске прибавил по 4 сантиметра — до 839 и 743 сантиметров соответственно. В Иевлево вода прибыла на 10 сантиметров — до 666 сантиметров, но в Упорово убыла на 8 сантиметров — до отметки в 842 сантиметра.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Большой Карагай Вагайского района возвели четыре насыпи для защиты от паводка. Ежедневно там работают 100 добровольцев, спасатели и полицейские.