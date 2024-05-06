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Школьники Тюменской области стали чаще искать репетиторов

Бросились «подтягивать» знания: тюменские школьники стали чаще искать репетиторов

6 мая 2024, 05:19
Фото: 1MI

Школьники Тюменской области стали чаще искать репетиторов

Накануне периода ЕГЭ школьники начали массово записываться к репетиторам. Эксперты дали пару советов, которые помогут найти квалифицированного специалиста.

Чаще всего тюменские школьники ищут репетиторов для подготовки к сдаче обязательных экзаменов по математике и русскому языку — 44% и 13% от общего спроса соответственно. Также ищут репетиторов 32% ребят, которые планируют сдавать английский язык. Кроме английского, из иностранных языков они готовятся к немецкому и китайскому языкам.

В начале учебного года среди предметов по выбору тюменские школьники чаще всего выбирали биологию и химию — по 4% от общего спроса и физику — 3% от общего спроса. На фоне растущего спроса репетиторов в регионе стало больше. В топ-3 вошли репетиторы по химии — 5% от всех объявлений, обществознанию и физике — по 4%.

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«При выборе репетитора в первую очередь стоит обращать внимание, готовит ли он к ЕГЭ/ОГЭ или просто помогает „подтянуть“ общую базу, проводит ли онлайн-уроки, есть ли профильное педагогическое образование или образование, связанное с выбранной дисциплиной. Также нужно смотреть на рейтинг репетитора и отзывы от предыдущих учеников — это поможет выбрать квалифицированного специалиста», — посоветовал руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

В этом году в Тюменской области обучение окончат 12.5 тысячи школьников. В 2023 году выпускников было меньше — 11 тысяч. Из них более 60 получили максимальные 100 баллов за сдачу ЕГЭ.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области обострился дефицит учителей. Наибольший дефицит отмечен среди учителей русского языка.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Школьники#Школы#Новости тюмени#Экзамены#ЕГЭ#Репетиторы
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