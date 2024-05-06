Бросились «подтягивать» знания: тюменские школьники стали чаще искать репетиторов

В начале учебного года среди предметов по выбору тюменские школьники чаще всего выбирали биологию и химию — по 4% от общего спроса и физику — 3% от общего спроса. На фоне растущего спроса репетиторов в регионе стало больше. В топ-3 вошли репетиторы по химии — 5% от всех объявлений, обществознанию и физике — по 4%.