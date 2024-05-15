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В Тюмени до конца лета перекрыли одну из улиц

Одну из улиц в Тюмени перекрыли до конца лета. СХЕМА

15 мая 2024, 03:03
Фото: 1MI

В Тюмени до конца лета перекрыли одну из улиц

На улице началась реконструкция трубопровода. На время действия ограничений автобусный маршрут №85 будет ходить в объезд участка.

В Тюмени из-за реконструкции трубопровода тепловой сети на двух участках дороги на Самарцева ограничили движение. Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», до 30 августа ограничения будут действовать на участке от Салехардской до Федюнинского и на подъездах к домам № 19а, 19в, 34, 34а, 161, 169.

До конца лета маршрут №85 будет следовать в объезд перекрытого участка. По маршруту объезда будут организованы временные остановочные пункты.

Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Ранее «Наш город» сообщал, что улицу Ленина будет ремонтировать компания, с которой судятся тюменские власти. В связи с неустойками на компанию подан иск в суд, общая сумма требований — 10.8 миллиона рублей.

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