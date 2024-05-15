Одну из улиц в Тюмени перекрыли до конца лета. СХЕМА

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Тюмени из-за реконструкции трубопровода тепловой сети на двух участках дороги на Самарцева ограничили движение. Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», до 30 августа ограничения будут действовать на участке от Салехардской до Федюнинского и на подъездах к домам № 19а, 19в, 34, 34а, 161, 169.
До конца лета маршрут №85 будет следовать в объезд перекрытого участка. По маршруту объезда будут организованы временные остановочные пункты.
Ранее «Наш город» сообщал, что улицу Ленина будет ремонтировать компания, с которой судятся тюменские власти. В связи с неустойками на компанию подан иск в суд, общая сумма требований — 10.8 миллиона рублей.