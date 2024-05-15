Будет голод? Как повлияют майские морозы и снегопады на урожай в Тюменской области

В Тюменской области аномальные снегопады и небольшие заморозки в начале мая на урожайность влияния и вовсе не оказали. По словам заведующего кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, доктора сельскохозяйственных наук Николая Абрамова, растения могли бы пострадать лишь в том случае, если бы температура опустилась до минус 5 градусов и ниже. При температуре ноль — минус 1 выпавший снег, наоборот, защитил их от холода.