Будет голод? Как повлияют майские морозы и снегопады на урожай в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Насколько серьезным оказался удар стихии по агробизнесу, и не останется ли тюменский регион и Россия в целом зимой без продовольствия из-за стихии, выяснили «Новые Известия».
В нескольких регионах России аграрии в настоящее время подсчитывают размеры ущерба от морозов. По словам директора ООО «Агрономика» (Тамбовская область) Николая Евстратова, в его хозяйстве за время майских холодов погибли все озимые на площади 2,6 тысячи гектаров.
«Мы планировали получить урожай по 4,5 тонны — все погибло. Страховка не была оформлена. Господдержки пока никакой нет. У нас пострадали и остальные культуры — и подсолнечник, и кукуруза, и ячмень — пока они находятся под наблюдением», — посетовал аграрий.
Пострадали и культуры в Курской области — ячмень пивоваренный, кукуруза. Эксперты отмечают, что такого урожая, как в 2023 году этой осенью можно не ждать. Кроме того, агрофирмам причинен ущерб на десятки миллионов рублей.
«Ущерб очень большой! Сейчас с товарищем из Липецка говорил — у него 800 га озимых просто лежат. У нас очень серьезно пострадали посевы. Площадь — порядка 3 тысяч га. Не на один десяток миллионов! Такого урожая, как в прошлом году, мы уже точно не получим. Нас родной Минсельхоз в угоду кому-то уже поставил на грань развала экспортными пошлинами, а теперь еще и мороз „добавил“. Выживают только крупные холдинги», — посетовал генеральный директор агрофирмы «Реут» из Курской области Юрий Подтуркин.
В ряде регионов погодный урон сельскому хозяйству оказался настолько серьезным, что властям пришлось вводить режим ЧС из-за заморозков. В частности, режим ЧС был объявлен 7 мая в связи с заморозками в Воронежской области — там погибли и пострадали более 260 тысяч гектаров культур.
Также режим ЧС был введен в Тульской, Тамбовской и Липецкой областях — температура воздуха в регионах снизилась до -10, что для посевов губительно. По предварительны оценкам, риск потерь урожая по площадям составил 1,5 миллионов гектаров.
По словам генерального директора аналитической компании «Про Зерно» Владимира Петриченко, даже с учетом пересева рекордного урожая в России в этом году ждать не стоит: пострадали зерновые, зернобобовые и некоторые масличные: озимый рапс и первые всходы подсолнечника.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, в свою очередь, отметил, что вопрос о целесообразности тотального пересева отдельных полей пока открыт.
«Минсельхоз говорит, что ресурсов достаточно для пересева. Возможно, так оно и есть, но только эти ресурсы — не в руках крестьян. Им денег на то, чтобы их купить, эти ресурсы, просто физически не хватает», — отметил Аркадий Злочевский.
И добавил, что точные оценки можно будет дать только после 14 мая, когда закончатся заморозки. Первые достоверные цифры могут появиться в третьей декаде мая. Предварительно, валовое снижение урожая зерновых от морозов составит 5-10 миллионов тонн.
До рекордного похолодания специалисты прогнозировали урожай зерновых и зернобобовых в стране на уровне 146-148 миллионов тонн, в то время как годом ранее было собрано около 145 миллионов тонн.
Власти заявлений не делают. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что АПК справится, и снижение объемов урожая в 2024 году не повлияет на ценообразование и продовольственную безопасность — благодаря собранным рекордным объемам урожая ранее.
В Тюменской области аномальные снегопады и небольшие заморозки в начале мая на урожайность влияния и вовсе не оказали. По словам заведующего кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, доктора сельскохозяйственных наук Николая Абрамова, растения могли бы пострадать лишь в том случае, если бы температура опустилась до минус 5 градусов и ниже. При температуре ноль — минус 1 выпавший снег, наоборот, защитил их от холода.
Фермер из Костромской области Александр Лазутин отмечает, что несмотря на неблагоприятные погодные условия в мае этого года, голода в России не будет. Хлеба, масла и молока хватит для того, чтобы накормить страну.
«Хлеба будет вдоволь, масла, сыра и молока вдоволь — страну накормим. По всем показателям у нас перепроизводство. Но доходов мы не получим», — отметил он.
И добавил, что вероятнее всего, в сложившихся условиях сельхозхозяйства получат убыток.