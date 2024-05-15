Сошлись на малом: тюменка подала в суд на РЖД за сбитую поездом сестру

Женщина обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском о взыскании с РЖД миллиона рублей за нравственные страдания, связанные с гибелью сестры. Однако представители компании предложили тюменке заключить мировое соглашение и в его рамках «напрямую» компенсировать ей 70 тысяч рублей. Женщина согласилась на эти условия и отказалась от дальнейших разбирательств.