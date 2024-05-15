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Жительница Тюмени подала в суд на РЖД за сбитую поездом сестру

Сошлись на малом: тюменка подала в суд на РЖД за сбитую поездом сестру

15 мая 2024, 06:17
Фото: 1MI

Жительница Тюмени подала в суд на РЖД за сбитую поездом сестру

Трагедия произошла в марте 2022 года на железнодорожном перегоне «Утяшево — Тюмень». Изначально женщина требовала у компании миллион рублей, но позже согласилась на довольно скромную сумму.

Жительница Тюмени потребовала у РЖД компенсацию морального вреда за сбитую сестру. 17-летняя девушка попала под поезд 11 марта 2022 года. Причиной ее смерти стала неосторожность при нахождении на опасном участке путей.

Женщина обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском о взыскании с РЖД миллиона рублей за нравственные страдания, связанные с гибелью сестры. Однако представители компании предложили тюменке заключить мировое соглашение и в его рамках «напрямую» компенсировать ей 70 тысяч рублей. Женщина согласилась на эти условия и отказалась от дальнейших разбирательств.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени две девочки ехали на одном арендованном электросамокате и попали под колеса машины. Одна из школьниц получила травму головы.

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