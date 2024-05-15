Сошлись на малом: тюменка подала в суд на РЖД за сбитую поездом сестру

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Жительница Тюмени потребовала у РЖД компенсацию морального вреда за сбитую сестру. 17-летняя девушка попала под поезд 11 марта 2022 года. Причиной ее смерти стала неосторожность при нахождении на опасном участке путей.
Женщина обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском о взыскании с РЖД миллиона рублей за нравственные страдания, связанные с гибелью сестры. Однако представители компании предложили тюменке заключить мировое соглашение и в его рамках «напрямую» компенсировать ей 70 тысяч рублей. Женщина согласилась на эти условия и отказалась от дальнейших разбирательств.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени две девочки ехали на одном арендованном электросамокате и попали под колеса машины. Одна из школьниц получила травму головы.