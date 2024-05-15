Для защиты от паводка в селе Вагайского района построили четыре насыпи

За последние сутки вода в реке Иртыш в районе села прибыла еще на 19 сантиметров — уровень воды достиг 1235 сантиметров. В Большой Карагай приехали 20 спасателей, также там дежурят полицейские, которые охраняют имущество местных жителей, уехавших на время паводка.