Для защиты от паводка в селе Вагайского района построили четыре насыпи

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
На защиту села Большой Карагай Вагайского района ежедневно выходят по сто добровольцев. Там построили четыре насыпи, каждую из которых подняли на полтора метра, рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.
За последние сутки вода в реке Иртыш в районе села прибыла еще на 19 сантиметров — уровень воды достиг 1235 сантиметров. В Большой Карагай приехали 20 спасателей, также там дежурят полицейские, которые охраняют имущество местных жителей, уехавших на время паводка.
Глава региона отметил, что по затопленному участку дороги ходит спецтранспорт. При необходимости, будет запущена лодочная переправа.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе начали проводить дезинфекцию подтопленных домов. Эта процедура является обязательной после паводка.