Посуточная аренда жилья в Тюмени подорожает к лету

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин отметил, что средняя стоимость посуточной аренды жилья зависит от таких факторов, как тип жилья, его местоположение, уровень комфорта, а также наличия интернета, стиральной машины и кондиционера.