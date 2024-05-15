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В Тюмени к лету подорожает посуточная аренда жилья

Посуточная аренда жилья в Тюмени подорожает к лету

15 мая 2024, 02:41
Фото: 1MI

В Тюмени к лету подорожает посуточная аренда жилья

Летом аренда жилья в Тюмени обойдется в среднем в 2.5-3 тысячи рублей за сутки. Эксперты считают, что это связано с увеличением спроса среди туристов.

К лету посуточная аренда жилья в Тюмени подорожает примерно на 5%. Об этом рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Юрий Швец РБК Тюмень.

«Летом спрос на посуточную аренду в Тюменской области обычно растет из-за того, что многие люди выбирают этот период для отпусков, путешествий и отдыха. Также летом часто проходят массовые мероприятия, фестивали и другие события, привлекающие туристов. Это может создать дополнительный спрос на краткосрочное жилье», — пояснил Швец.
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Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин отметил, что средняя стоимость посуточной аренды жилья зависит от таких факторов, как тип жилья, его местоположение, уровень комфорта, а также наличия интернета, стиральной машины и кондиционера.

«Больший процент предпочитают снимать квартиры со следующим наполнением: полноценная ванна, два зеркала, утепленный и обустроенный балкон, телевизор, большое количество розеток, современный ремонт, холодильник, плита и микроволновая печь, полноценная кровать, встроенный шкаф с достаточным количеством вешалок, небольшая кухня со всей необходимой посудой, стиральная машина, кондиционер, тапочки, зубные щетки, полотенца, халаты», — пояснила директор агентства недвижимости «Любимое» София Любимова.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спрос на покупку дач вырос в пять раз. Их средняя стоимость на данный момент составляет 2.6 миллиона рублей.

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