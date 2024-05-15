Посуточная аренда жилья в Тюмени подорожает к лету

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Published Сегодня, 02:41
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К лету посуточная аренда жилья в Тюмени подорожает примерно на 5%. Об этом рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Юрий Швец РБК Тюмень.
«Летом спрос на посуточную аренду в Тюменской области обычно растет из-за того, что многие люди выбирают этот период для отпусков, путешествий и отдыха. Также летом часто проходят массовые мероприятия, фестивали и другие события, привлекающие туристов. Это может создать дополнительный спрос на краткосрочное жилье», — пояснил Швец.
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин отметил, что средняя стоимость посуточной аренды жилья зависит от таких факторов, как тип жилья, его местоположение, уровень комфорта, а также наличия интернета, стиральной машины и кондиционера.
«Больший процент предпочитают снимать квартиры со следующим наполнением: полноценная ванна, два зеркала, утепленный и обустроенный балкон, телевизор, большое количество розеток, современный ремонт, холодильник, плита и микроволновая печь, полноценная кровать, встроенный шкаф с достаточным количеством вешалок, небольшая кухня со всей необходимой посудой, стиральная машина, кондиционер, тапочки, зубные щетки, полотенца, халаты», — пояснила директор агентства недвижимости «Любимое» София Любимова.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спрос на покупку дач вырос в пять раз. Их средняя стоимость на данный момент составляет 2.6 миллиона рублей.