По факту ДТП с машиной скорой помощи тюменская прокуратура начала проверку

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту ДТП — в Голышманово столкнулись «Лада» и машина скорой помощи. В аварии пострадали пассажирка легковушки и фельдшер.
К проведению проверки будут привлечены специалисты регионального ГИБДД. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, ее результаты поставлены прокуратурой на контроль.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени две девочки ехали на одном электросамокате и попали под колеса машины. Одна из них пострадала.