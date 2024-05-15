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По факту ДТП с машиной скорой помощи в Тюменской области организовали проверку

По факту ДТП с машиной скорой помощи тюменская прокуратура начала проверку

15 мая 2024, 02:17
Фото: ГИБДД Тюменской области

По факту ДТП с машиной скорой помощи в Тюменской области организовали проверку

Авария произошла вчера на перекрестке Красноармейской и Пролетарской в Голышманово. В ДТП пострадали две женщины.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту ДТП — в Голышманово столкнулись «Лада» и машина скорой помощи. В аварии пострадали пассажирка легковушки и фельдшер.

К проведению проверки будут привлечены специалисты регионального ГИБДД. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, ее результаты поставлены прокуратурой на контроль.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени две девочки ехали на одном электросамокате и попали под колеса машины. Одна из них пострадала.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Пострадавшие#Прокуратура#Скорая помощь#Аварии#Проверки#Голышмановский район
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