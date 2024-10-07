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Сила земли. Топ-5 самых богатых аграриев Тюменской области
7 октября, 08:17
2023
Тюменские фермеры забросили 208 гектаров плодородной земли
Заброшенные земли нашли в Ялуторовском районе. Поля зарастают сорняками не первый год.
3 ноября 2023, 02:59
Аграрии Тюменского района провели первые посадки картофеля
Аграрии Тюменского района приступили к первым посадкам овоща на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента АПК.
1 мая 2023, 12:26
2022
Самые богатые аграрии Тюменской области 2022
12 декабря 2022, 13:18
Рекордный тюменский урожай овощей
1 ноября 2022, 12:18

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