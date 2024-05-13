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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным мостом в тюменской деревне

Топит каждый год: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мостом в тюменской деревне

13 мая 2024, 08:56
Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным мостом в тюменской деревне

Жительница деревни Новоуфимская Аромашевского района пожаловалась главе СКР на аварийное состояние моста через реку Вагай. Она заявила, что сооружение опасно для людей.

По словам женщины, мост затапливает каждый год, из-за чего по нему не могут проехать автомобили, в том числе и транспорт экстренных служб. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку. Исполнение поручения и ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства.

Мост, на который пожаловалась женщина, был разрушен и во время паводка этого года. В Главном управлении строительства Тюменской области пообещали провести ремонт в кратчайшие сроки. Работы были завершены сегодня, 13 мая.

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Ранее «Наш город» писал, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отказа в предоставлении жилья многодетной сироте из Тюменской области. Женщина не предоставила нужные документы, когда ей исполнилось 23 года.

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