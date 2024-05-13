Топит каждый год: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мостом в тюменской деревне

По словам женщины, мост затапливает каждый год, из-за чего по нему не могут проехать автомобили, в том числе и транспорт экстренных служб. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку. Исполнение поручения и ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства.