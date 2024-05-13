Топит каждый год: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мостом в тюменской деревне

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
По словам женщины, мост затапливает каждый год, из-за чего по нему не могут проехать автомобили, в том числе и транспорт экстренных служб. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку. Исполнение поручения и ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства.
Мост, на который пожаловалась женщина, был разрушен и во время паводка этого года. В Главном управлении строительства Тюменской области пообещали провести ремонт в кратчайшие сроки. Работы были завершены сегодня, 13 мая.
Ранее «Наш город» писал, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отказа в предоставлении жилья многодетной сироте из Тюменской области. Женщина не предоставила нужные документы, когда ей исполнилось 23 года.