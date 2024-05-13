Тюменка Алена Водонаева поддержала людей, спасающих животных при обстреле в Белгороде

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Тюменская телеведущая Алена Водонаева прокомментировала ситуацию с обстрелом дома в Белгороде. По ее словам, из разрушенного дома удалось спасти некоторых кошек и собак.
«Часть из этих пушистых, вероятно, погибли под завалами, остальные потерялись при эвакуации. Нескольким питомцам повезло больше. Их уже передали волонтёрам и в ветклиники, где они будут ждать хозяев», — пишет тюменка в своем Телеграм-канале VODA.
Водонаева также объявила сбор средств пострадавшим жителям Белгорода. Реквизиты фонда она опубликовала в своем канале.
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