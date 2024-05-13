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Телеведущая Алена Водонаева поддержала белгородцев, спасающих животных

Тюменка Алена Водонаева поддержала людей, спасающих животных при обстреле в Белгороде

13 мая 2024, 08:33
Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте

Телеведущая Алена Водонаева поддержала белгородцев, спасающих животных

Спасатели вызволили выживших кошек и собак из разрушенного во время обстрела дома в Белгороде. Немаловажную роль в спасении животных играют волонтеры и ветеринары.

Тюменская телеведущая Алена Водонаева прокомментировала ситуацию с обстрелом дома в Белгороде. По ее словам, из разрушенного дома удалось спасти некоторых кошек и собак.

«Часть из этих пушистых, вероятно, погибли под завалами, остальные потерялись при эвакуации. Нескольким питомцам повезло больше. Их уже передали волонтёрам и в ветклиники, где они будут ждать хозяев», — пишет тюменка в своем Телеграм-канале VODA.
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Водонаева также объявила сбор средств пострадавшим жителям Белгорода. Реквизиты фонда она опубликовала в своем канале.

Ранее «Наш город» писал, что тобольской рэпершей Инстасамкой снова заинтересовалась налоговая. Девушка живет в ОАЭ и выступает, но налоговые отчисления в Россию не переводит.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Благотворительный фонд#Алена Водонаева#Белгород#Поддержка
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