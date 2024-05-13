«Отжали» под школу: тюменец лишился унаследованного участка из-за решения властей

Бабушка тюменца скончалась несколько лет назад. Он, его дядя и сестра стали наследниками дома и участка в деревне Криволукская. Однако когда мужчина с сестрой пришли в Росреестр с заверенным документом от нотариуса, им сообщили об ошибке.