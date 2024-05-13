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Тюменец лишился унаследованного участка из-за решения властей

«Отжали» под школу: тюменец лишился унаследованного участка из-за решения властей

13 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI

Тюменец лишился унаследованного участка из-за решения властей

По словам мужчины, власти района поменяли номера участков без предупреждения. Теперь он не может доказать свое право на собственность.

Тюменец Михаил Стариков не смог доказать право на наследование участка с домом покойной бабушки, потому что на участке с его номером построили школу. Мужчина рассказал изданию NEFT, что власти района поменяли номера домов, не поставив при этом в известность собственников и Росреестр.

Бабушка тюменца скончалась несколько лет назад. Он, его дядя и сестра стали наследниками дома и участка в деревне Криволукская. Однако когда мужчина с сестрой пришли в Росреестр с заверенным документом от нотариуса, им сообщили об ошибке.

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«Дядя еще несколько лет назад оформил наследство, но сотрудники Росреестра сказали, что права у него теперь на половину земли, которая находится под школой. Номера домов успели поменять и никого не поставили в известность. Нотариус также не проверил данные, но его не привлекли к ответственности, так как он сложил полномочия. Дом никак не оформить, в Росреестре пожимают плечами, БТИ почему-то никуда не предоставило данные о своих действиях в этой деревне. И проблемы теперь могут быть у всех жителей», — рассказал тюменец.

Семья наняла адвоката и обратилась в Следственный комитет. На данный момент администрация поселения ситуацию никак не прокомментировала.

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Ранее «Наш город» писал, что многодетные семьи из деревни Решетникова не могут выбраться из своих домов из-за отсутствия дорог. Тюменские общественники просят губернатора Александра Моора вмешаться в ситуацию.

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