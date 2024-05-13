«Отжали» под школу: тюменец лишился унаследованного участка из-за решения властей

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Тюменец Михаил Стариков не смог доказать право на наследование участка с домом покойной бабушки, потому что на участке с его номером построили школу. Мужчина рассказал изданию NEFT, что власти района поменяли номера домов, не поставив при этом в известность собственников и Росреестр.
Бабушка тюменца скончалась несколько лет назад. Он, его дядя и сестра стали наследниками дома и участка в деревне Криволукская. Однако когда мужчина с сестрой пришли в Росреестр с заверенным документом от нотариуса, им сообщили об ошибке.
«Дядя еще несколько лет назад оформил наследство, но сотрудники Росреестра сказали, что права у него теперь на половину земли, которая находится под школой. Номера домов успели поменять и никого не поставили в известность. Нотариус также не проверил данные, но его не привлекли к ответственности, так как он сложил полномочия. Дом никак не оформить, в Росреестре пожимают плечами, БТИ почему-то никуда не предоставило данные о своих действиях в этой деревне. И проблемы теперь могут быть у всех жителей», — рассказал тюменец.
Семья наняла адвоката и обратилась в Следственный комитет. На данный момент администрация поселения ситуацию никак не прокомментировала.
Ранее «Наш город» писал, что многодетные семьи из деревни Решетникова не могут выбраться из своих домов из-за отсутствия дорог. Тюменские общественники просят губернатора Александра Моора вмешаться в ситуацию.