«Твердый каблук»: в Тюменской области назвали самых влиятельных женщин

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:56
В 2024 году самой влиятельной женщиной стала вице-губернатор Тюменской области, член президиума правительства Ольга Кузнечевских, но в общем зачете она заняла только 12 место. Кузнечевских не помогло и то, что она стала заместителем Александра Моора в оперативном штабе по вопросам безопасности. Однако в женском зачете Кузнечевских уже который год сохраняет лидерские позиции.
Второй по влиятельности среди женщин стала главный государственный санитарный врач по Тюменской области, руководитель Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо, в Топ-100 она заняла 23 место. Ранее серебро принадлежало Ирине Есиповой, прокурору Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, однако тогда высокое место было обусловлено лесными пожарами, а сейчас Есипова вовсе не попала в рейтинг.
Третье место в этом году еще у одного заместителя губернатора Тюменской области, члена президиума правительства — Ларисы Теплоуховой. В общем рейтинге она расположилась на 25-й позиции. Она и в прошлом году получила бронзу в этом зачете, что во многом объясняется общим прошлым с губернатором Тюменской области Александром Моором.
На четвертом месте среди женщин — генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» — Ольга Сарбаева. В общем рейтинге влиятельных у нее 26 место, хотя в прошлом году было — 47.
Чуть ниже расположилась Наталья Логинова, директор департамента здравоохранения Тюменской области, в ТОП-100 у нее 28 место.
В этом году из женского и общего рейтингов вовсе выпала Елена Низамова, генеральный директор ООО «ЭНКО ГРУПП». Ранее она стабильно попадала в число лидеров, но в этом году эксперты сочли ее влияние уже не столь высоким.