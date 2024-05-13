«Твердый каблук»: в Тюменской области назвали самых влиятельных женщин

В 2024 году самой влиятельной женщиной стала вице-губернатор Тюменской области, член президиума правительства Ольга Кузнечевских, но в общем зачете она заняла только 12 место. Кузнечевских не помогло и то, что она стала заместителем Александра Моора в оперативном штабе по вопросам безопасности. Однако в женском зачете Кузнечевских уже который год сохраняет лидерские позиции.