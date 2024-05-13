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В Тюменской области назвали самых влиятельных женщин

«Твердый каблук»: в Тюменской области назвали самых влиятельных женщин

13 мая 2024, 04:56
Фото: 1MI
В Тюменской области назвали самых влиятельных женщин

В Тюменской области назвали самых влиятельных женщин

Топ-100 влиятельных людей Тюменской области почти на 20% состоит из женщин. Однако ни одна из них пока так и не смогла попасть в десятку, несмотря на солидные должности.

В 2024 году самой влиятельной женщиной стала вице-губернатор Тюменской области, член президиума правительства Ольга Кузнечевских, но в общем зачете она заняла только 12 место. Кузнечевских не помогло и то, что она стала заместителем Александра Моора в оперативном штабе по вопросам безопасности. Однако в женском зачете Кузнечевских уже который год сохраняет лидерские позиции.

Второй по влиятельности среди женщин стала главный государственный санитарный врач по Тюменской области, руководитель Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо, в Топ-100 она заняла 23 место. Ранее серебро принадлежало Ирине Есиповой, прокурору Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, однако тогда высокое место было обусловлено лесными пожарами, а сейчас Есипова вовсе не попала в рейтинг.

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Третье место в этом году еще у одного заместителя губернатора Тюменской области, члена президиума правительства — Ларисы Теплоуховой. В общем рейтинге она расположилась на 25-й позиции. Она и в прошлом году получила бронзу в этом зачете, что во многом объясняется общим прошлым с губернатором Тюменской области Александром Моором.

На четвертом месте среди женщин — генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» — Ольга Сарбаева. В общем рейтинге влиятельных у нее 26 место, хотя в прошлом году было — 47.

Чуть ниже расположилась Наталья Логинова, директор департамента здравоохранения Тюменской области, в ТОП-100 у нее 28 место.

В этом году из женского и общего рейтингов вовсе выпала Елена Низамова, генеральный директор ООО «ЭНКО ГРУПП». Ранее она стабильно попадала в число лидеров, но в этом году эксперты сочли ее влияние уже не столь высоким.

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