Острый дефицит: в Тюмени не хватает врачей и медсестер

В Тюмени ищут главврачей и врачей на зарплату 80-100 тысяч рублей

В Тюменской области спрос на медиков увеличился за год на 12%. С начала 2024 года в регионе было открыто более 2,5 тысячи вакансий. Наибольшая часть из них — для врачей (44,5% от всех в области медицины), для медсестер/ медбратьев (23%) и для фармацевтов-провизоров (9%).