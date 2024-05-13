Острый дефицит: в Тюмени не хватает врачей и медсестер

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По данным аналитиков hh.ru, при этом на одну вакансию главврача в апреле приходилось всего 0,8 резюме. Для сравнения, годом ранее — 1,7 резюме. На вакансии медперсонала и фармацевтов — 1,4 и 1,5 резюме соответственно.
Самые высокие зарплаты предлагали главврачам (100 тысяч рублей), врачам (80 тысяч рублей) и медицинским представителям (70 тысяч рублей). Однако наибольший рост заработной платы за год был зафиксирован у лаборантов (на 28% — до 54,6 тысячи рублей, научных специалистов (рост на 21% — до 60,4 тысячи рублей) и заведующих аптекой (12%, до 65 тысяч рублей).
В топ-3 вакансий с самыми высокими зарплатами вошли врач стоматолог-ортопед с опытом работы 4-6 лет, наличием сертификата по ортопедии и опытом работы по системам All-in-4, All-in-6. Специалисту обещают заработок от 350 до 700 тысяч рублей.
На втором месте с заработной платой 180 тысяч рублей находится врач стоматолог-терапевт с опытом работы не менее 3 лет, действующим сертификатом по специальности. Третье место по размеру предлагаемого заработка занимает медицинский представитель (150 — 180 тысяч рублей). Обязательное требование — опыт работы не менее трех лет.
Ранее «Наш Город» писал, что Росстат озвучил средний заработок тюменских медиков в 2023 году. По итогам года зарплата врачей превысила 114 тысяч рублей, среднего медперсонала — 58 тысяч рублей, младшего — 56 тысяч рублей.