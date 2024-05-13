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Тюменская область вошла в ТОП-3 рейтинга регионов по вводу жилья

В ТОП-3 рейтинга российских регионов по вводу жилья вошла Тюменская область

13 мая 2024, 03:28
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в ТОП-3 рейтинга регионов по вводу жилья

За 2023 год в Тюменской области ввели почти 2.5 тысячи квадратных метров жилья. Первое место регион уступил Ленинградской области.

Тюменская область заняла второе место в рейтинге регионов по вводу жилья. За 2023 год в регионе ввели почти 2.5 тысячи квадратных метров жилья — 1.5 квадратных метров на человека. Объем ввода жилья вырос на 10,7%, указано в исследовании РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Ленинградская область. Там за 2023 год были введены 4.2 тысячи квадратных метров жилья — 2.1 квадратных метра на человека, а объемы ввода жилья выросли на 5,5%.

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В тройку лидеров также вошла Чеченская Республика, в которой ввели за год 2.3 тысячи квадратных метров жилья — 1.5 квадратных метров на человека. Там объем ввода жилья вырос за год на 15,6%.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза. Их средняя стоимость за год выросла на 33%.

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#Любовь Селезнева#Общество#Недвижимость#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Статистика#Жилье#Ввод жилья
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