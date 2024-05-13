В ТОП-3 рейтинга российских регионов по вводу жилья вошла Тюменская область

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Тюменская область заняла второе место в рейтинге регионов по вводу жилья. За 2023 год в регионе ввели почти 2.5 тысячи квадратных метров жилья — 1.5 квадратных метров на человека. Объем ввода жилья вырос на 10,7%, указано в исследовании РИА Новости.
Лидером рейтинга стала Ленинградская область. Там за 2023 год были введены 4.2 тысячи квадратных метров жилья — 2.1 квадратных метра на человека, а объемы ввода жилья выросли на 5,5%.
В тройку лидеров также вошла Чеченская Республика, в которой ввели за год 2.3 тысячи квадратных метров жилья — 1.5 квадратных метров на человека. Там объем ввода жилья вырос за год на 15,6%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза. Их средняя стоимость за год выросла на 33%.