«Сила слова»: в Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона

На третьем месте оказался руководитель управления ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников, который в прошлом году не попал даже в тридцатку влиятельных. Примечательно, что в прошлом году почетное 3 место занимал другой силовик — прокурор Тюменской области Владислав Московских, но в 2024 году он упал на 5 место.