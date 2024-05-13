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В Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона.

«Сила слова»: в Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона

13 мая 2024, 02:39
Фото: 1MI
В Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона.

В Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона

«Наш город» собрал коллегию экспертов и составил рейтинг самых авторитетных людей региона. Их слова и решения — будущее Тюменской области.

Несколько десятков экспертов оценили влиятельность около 300 людей в Тюменской области, которые благодаря должности, удачным знакомствам или общественной позиции имеют особые полномочия. Мы понимаем, что влиятельность — весьма условное понятие, поэтому персон оценивали в сравнении.

В этом году Топ-100 Влиятельных людей Тюменской области возглавил Владимир Якушев — полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, бывший губернатор Тюменской области. Его влияние в регионе ни у кого не вызвало сомнений, все эксперты поставили ему максимальный балл.

ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
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На втором месте лидер прошлогоднего рейтинга — губернатор Тюменской области Александр Моор, который не так давно был переизбран на должность. Его пока не смогли сломить конфузные ситуации и громкие ЧС в регионе.

На третьем месте оказался руководитель управления ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников, который в прошлом году не попал даже в тридцатку влиятельных. Примечательно, что в прошлом году почетное 3 место занимал другой силовик — прокурор Тюменской области Владислав Московских, но в 2024 году он упал на 5 место.

Однако в этом году наметилась тенденция на повышение значимости всех силовиков региона и руководителей надзорных органов. Эксперты связывают это с политической обстановкой и ростом жутких происшествий в стране и регионах, из-за чего главам ведомств приходится чаще выступать публично и нести повышенную ответственность.

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С полным рейтингом самых влиятельных людей Тюменской области вы можете ознакомиться в нашем спецпроекте.

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