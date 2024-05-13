В детских лагерях Тюменской области почти закончились путевки на летние смены

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
В детском лагере «Энергетик» есть путевки на все смены. В «Ребячьей республике» остались путевки только на пятую и шестую смены, которые пройдут в августе, пишет Ura.ru.
В лагере «Витязь» путевки за полную стоимость закончились, но с июля можно будет купить путевку по софинансированию, согласно условиям которого часть стоимости оплачивается родителями, а средства на вторую часть выделяются из регионального бюджета.
«Остров детства» сможет принять детей с первой по шестую смены, но только на дневное пребывание. Размещение на полный день осуществляется только с проживанием в глемпинге.
Ранее «Наш город» рассказал, кому из тюменцев положены бесплатные путевки в детские лагеря. Право на льготу закреплено на федеральном и региональном уровнях.