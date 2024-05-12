Учим язык Поднебесной: в Тюмени растет спрос на сотрудников со знанием китайского

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В целом по России число таких вакансий за год выросло на 63%, а спрос на таких специалистов в 1,6 раза. При этом чаще всего знание языка требовалось на таких вакансиях, как менеджер по закупкам, менеджер по внешнеэкономической деятельности/продажам, переводчик, бизнес-ассистенты/ассистенты руководителей, сообщили аналитики SuperJob.
Эксперты отмечают, что больше всего в специалистах со знанием китайского языка в настоящее время нуждаются транспортно-логистические компании, организации, оказывающие услуги B2B, и промышленные предприятия.
Интересно, что сегодня китайский язык наиболее полезным для карьеры считает 31% опрошенных, 49% признают полезность английского языка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день. Чаще всего требуются курьеры, кладовщики, упаковщики и грузчики.