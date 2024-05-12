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В Тюмени вырос спрос на работников со знанием китайского языка

Учим язык Поднебесной: в Тюмени растет спрос на сотрудников со знанием китайского

12 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на работников со знанием китайского языка

В Тюменской области растет спрос на сотрудников со знанием китайского языка. Согласно исследованию рынка труда, работодатели стали чаще указывать в вакансиях в числе требований знание китайского языка.

В целом по России число таких вакансий за год выросло на 63%, а спрос на таких специалистов в 1,6 раза. При этом чаще всего знание языка требовалось на таких вакансиях, как менеджер по закупкам, менеджер по внешнеэкономической деятельности/продажам, переводчик, бизнес-ассистенты/ассистенты руководителей, сообщили аналитики SuperJob.

Эксперты отмечают, что больше всего в специалистах со знанием китайского языка в настоящее время нуждаются транспортно-логистические компании, организации, оказывающие услуги B2B, и промышленные предприятия.

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Интересно, что сегодня китайский язык наиболее полезным для карьеры считает 31% опрошенных, 49% признают полезность английского языка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день. Чаще всего требуются курьеры, кладовщики, упаковщики и грузчики.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Китайский язык
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