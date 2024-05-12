Учим язык Поднебесной: в Тюмени растет спрос на сотрудников со знанием китайского

В целом по России число таких вакансий за год выросло на 63%, а спрос на таких специалистов в 1,6 раза. При этом чаще всего знание языка требовалось на таких вакансиях, как менеджер по закупкам, менеджер по внешнеэкономической деятельности/продажам, переводчик, бизнес-ассистенты/ассистенты руководителей, сообщили аналитики SuperJob.