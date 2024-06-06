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Благотворительный фонд

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2024
МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра»
6 июня, 10:55
2023
57% vs 43%: в России мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин
23 октября 2023, 12:53
Рудик Манукян: мы про людей дела
11 июня 2023, 06:28
Тюменцам рассказали, куда отправить деньги для помощи пострадавшим от пожаров
Благотворительный счет помощи жителям, пострадавшим от пожаров, открыт в Тюменской области. Сбор средств ведет региональный центр «Семья»
9 мая 2023, 06:35

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