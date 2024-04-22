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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Бастрыкин поможет с жильем многодетной сироте из Тюменской области

Многодетную сироту оставили без жилья в Тюменской области

22 апреля 2024, 05:04
Фото: 1MI

Бастрыкин поможет с жильем многодетной сироте из Тюменской области

Женщине отказали в предоставлении жилья, так как она не предоставила необходимые документы по достижению 23 лет. Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В Тобольске многодетной матери отказали в предоставлении жилья и земельного участка. Являясь сиротой, она не предоставила необходимые документы, когда ей исполнилось 23 года. Из-за этого она вынуждена арендовать жилплощадь, что для нее финансово затруднительно.

Оказавшись в тупике, женщина обратилась к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. По его поручению в СУ СК России по Тюменской области начата проверка и возбуждено уголовное дело.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще отказываться от детей, взятых под опеку. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 49 таких случаев.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Следственный комитет#Тобольск#Проверки#Многодетные семьи#Сироты#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
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