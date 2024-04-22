Многодетную сироту оставили без жилья в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Тобольске многодетной матери отказали в предоставлении жилья и земельного участка. Являясь сиротой, она не предоставила необходимые документы, когда ей исполнилось 23 года. Из-за этого она вынуждена арендовать жилплощадь, что для нее финансово затруднительно.
Оказавшись в тупике, женщина обратилась к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. По его поручению в СУ СК России по Тюменской области начата проверка и возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще отказываться от детей, взятых под опеку. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 49 таких случаев.