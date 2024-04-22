Многодетную сироту оставили без жилья в Тюменской области

В Тобольске многодетной матери отказали в предоставлении жилья и земельного участка. Являясь сиротой, она не предоставила необходимые документы, когда ей исполнилось 23 года. Из-за этого она вынуждена арендовать жилплощадь, что для нее финансово затруднительно.