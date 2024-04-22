В двух селах Викуловского района объявили эвакуацию

Жителей села Викулово просят собраться на остановочных пунктах возле домов №5 на Мичурина, №14 на Хлынова, №34 и №48 на Осипенко, №215 на Свободы и у магазина «Зенит». Сбор жителей села Чебаклей организован на остановочных пунктах возле дома №4 на Кузнецова и на участках дороги Викулово — Абатское. Пункт временного размещения — на базе МАОУ «Викуловская СОШ №2».