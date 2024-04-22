В двух селах Викуловского района объявили эвакуацию

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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В селах Викулово и Чебаклей объявили заблаговременную эвакуацию. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Жителей села Викулово просят собраться на остановочных пунктах возле домов №5 на Мичурина, №14 на Хлынова, №34 и №48 на Осипенко, №215 на Свободы и у магазина «Зенит». Сбор жителей села Чебаклей организован на остановочных пунктах возле дома №4 на Кузнецова и на участках дороги Викулово — Абатское. Пункт временного размещения — на базе МАОУ «Викуловская СОШ №2».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе из-за паводка перекрыли трассу Ишим — Маслянское. Ограничение движения затронуло участок с 8 по 46 километры.