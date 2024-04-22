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В двух селах Тюменской области объявили эвакуацию

В двух селах Викуловского района объявили эвакуацию

22 апреля 2024, 03:39
Фото: 1MI

В двух селах Тюменской области объявили эвакуацию

Эвакуация людей, имущества и животных начнется с 09:00. Она касается части села Викулово и всего села Чебаклей.

В селах Викулово и Чебаклей объявили заблаговременную эвакуацию. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жителей села Викулово просят собраться на остановочных пунктах возле домов №5 на Мичурина, №14 на Хлынова, №34 и №48 на Осипенко, №215 на Свободы и у магазина «Зенит». Сбор жителей села Чебаклей организован на остановочных пунктах возле дома №4 на Кузнецова и на участках дороги Викулово — Абатское. Пункт временного размещения — на базе МАОУ «Викуловская СОШ №2».

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Эвакуация#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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