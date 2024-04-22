Обнаружили посреди ночи: в Ишиме прорвало дамбу. ВИДЕО

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
На дамбе в Ишиме посреди ночи обнаружили протечку. Ее заметили караульные в ходе патрулирования, рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.
«Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком», — поделился глава региона.
Губернатор лично побывал на месте происшествия и лично убедился в том, что последствий протечки удалось избежать. Дамба больше не оседает — курсантам ТВВИКУ удалось создать крепкий и надежный фундамент.
Ранее «Наш город» сообщал, что пострадавшие от паводка тюменцы получат выплаты на первоочередные нужды. Жителям региона выплатят по 50 тысяч рублей.