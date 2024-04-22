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Published Сегодня, 03:19

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На дамбе в Ишиме обнаружили протечку

Обнаружили посреди ночи: в Ишиме прорвало дамбу. ВИДЕО

22 апреля 2024, 03:19
Фото: Изображение Midjourney

На дамбе в Ишиме обнаружили протечку

Протечку заметили между пешеходным и автомобильным мостами. Дамбу пришлось снова укреплять мешками с песком.

На дамбе в Ишиме посреди ночи обнаружили протечку. Ее заметили караульные в ходе патрулирования, рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.

«Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком», — поделился глава региона.
Видео: Александр Моор / Телеграм

Губернатор лично побывал на месте происшествия и лично убедился в том, что последствий протечки удалось избежать. Дамба больше не оседает — курсантам ТВВИКУ удалось создать крепкий и надежный фундамент.

Ранее «Наш город» сообщал, что пострадавшие от паводка тюменцы получат выплаты на первоочередные нужды. Жителям региона выплатят по 50 тысяч рублей.

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