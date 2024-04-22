Уровень воды в тюменских реках прибавил десятки сантиметров

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 22 апреля, уровень воды в реке Ишим поднялся на 1 сантиметр и достиг отметки в 1063 сантиметра. В Ильинке в реке Ишим уровень снизился на 12 сантиметров — до 853 сантиметров, в Викулово прибавил 29 сантиметров — до отметки в 453 сантиметра.