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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

Уровень воды в реках Тюменской области прибавил десятки сантиметров

Уровень воды в тюменских реках прибавил десятки сантиметров

22 апреля 2024, 02:23
Фото: Изображение Midjourney

Уровень воды в реках Тюменской области прибавил десятки сантиметров

В реке Ишим уровень воды поднялся на 1-29 сантиметров. Самые высокие показатели зафиксированы в реке Иртыш.

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 22 апреля, уровень воды в реке Ишим поднялся на 1 сантиметр и достиг отметки в 1063 сантиметра. В Ильинке в реке Ишим уровень снизился на 12 сантиметров — до 853 сантиметров, в Викулово прибавил 29 сантиметров — до отметки в 453 сантиметра.

В Тобольске уровень воды в Иртыше поднялся на 17 сантиметров и составил 302 сантиметра. В Увате Иртыш прибавил 75 сантиметров, достигнув отметки в 745 сантиметров.

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В реке Тобол в Ялуторовске уровень воды поднялся на 4 сантиметра и составил 458 сантиметров. По данным гидропоста в Тюмени, уровень воды в Туре прибавил 16 сантиметров — до отметки в 328 сантиметров.

Ранее «Наш город» писал, что из-за паводка обесточили села в Ишимском районе. Электричество отключили в 7 населенных пунктах.

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