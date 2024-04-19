В центре Тюмени мужчины перекрыли дорогу и станцевали лезгинку

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Такое происходит не в первый раз. Недавно молодой человек станцевал на проезжей части в центре города, выкрикивая что-то на иностранном языке.
Это вызвало большой общественный резонанс. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре, и дело дошло до суда. Личность мужчины установили, его оштрафовали на 1500 тысячи рублей за хулиганство.
«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, чтобы выяснить, собираются ли правоохранители отреагировать на очередное нарушение порядка.