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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В центре Тюмени мужчины перекрыли дорогу и станцевали лезгинку

В центре Тюмени мужчины перекрыли дорогу и станцевали лезгинку

19 апреля 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени снова вопиющий случай — несколько мужчин на улице Ленина перекрыли движение своими автомобилями и станцевали лезгинку. Видео распространилось в социальных сетях.

Такое происходит не в первый раз. Недавно молодой человек станцевал на проезжей части в центре города, выкрикивая что-то на иностранном языке.

Это вызвало большой общественный резонанс. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре, и дело дошло до суда. Личность мужчины установили, его оштрафовали на 1500 тысячи рублей за хулиганство.

«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, чтобы выяснить, собираются ли правоохранители отреагировать на очередное нарушение порядка.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Хулиганство
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