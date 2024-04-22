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В Тюмени десятый раз подряд пропала местная жительница

Волонтеры ищут жительницу Тюмени, пропавшую десятый раз подряд

22 апреля 2024, 04:27
Фото: 1MI

В Тюмени десятый раз подряд пропала местная жительница

Волонтеры ищут Галину Власову 1965 года рождения. Первый раз она пропала в ноябре 2019 года.

Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что 16 апреля женщина ушла с Московского тракта и до сих пор не вернулась. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

На вид тюменке 55-60 лет, ее рост — около 160 сантиметров, телосложение среднее, черные с сединой волосы собраны в пучок. Она ушла в сером пальто в клетку, черных штанах и темных ботинках. При себе у нее была светло-коричневая сумка.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Галина Власова пропадает уже десятый раз: ее искали в ноябре 2019 года, марте и мае 2020 года, январе, мае и августе 2022 года, дважды в феврале и один раз в октябре 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли тело пропавшего рыбака. Владимира Тагильцева искали два дня.

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