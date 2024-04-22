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В Тобольске резко подорожало вторичное жилье

Придется смириться: вторичное жилье в Тобольске резко подорожало

22 апреля 2024, 04:01
Фото: 1MI

В Тобольске резко подорожало вторичное жилье

В третьем квартале 2023 года цены подскочили на 40-60%. Эксперты заявили, что горожанам придется адаптироваться к ситуации на рынке жилья.

Директор филиала агентства недвижимости «СОВА» в Тобольске Наталья Букаринова рассказала РБК Тюмень, что после резкого роста цены на вторичное жилье замерли, но снижения нет.

Заметнее всего подорожали однокомнатные квартиры — на 64%, а их средняя цена поднялась с 2.1 до 3.4 миллиона рублей. Двухкомнатные подорожали на 60% — с 2.5 до 4 миллиона. Цены на трехкомнатные подскочили на 50% — с 3 до 4.5 миллиона рублей, а студии подорожали на 44% — с 1.9 до 2.8 миллиона.

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При этом, отметили эксперты, спрос на вторичное жилье в Тобольске упал на 58%, а предложение — на 31%. В первом квартале 2024 года самыми востребованными оказались двухкомнатные квартиры, спрос на которые составил 31%.

«2024 год — это адаптационный год для тоболяков. Нужно какое-то количество времени, чтобы смириться с тем, что сейчас происходит на рынке. На вторичном рынке снижение не предвидится, но и роста не будет, цены на какое-то время зафиксируются», — подытожила Букаринова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вырос спрос на квартиры с готовым ремонтом. Однако, данная тенденция не коснулась рынка жилья премиум-класса.

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