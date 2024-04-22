Придется смириться: вторичное жилье в Тобольске резко подорожало

Заметнее всего подорожали однокомнатные квартиры — на 64%, а их средняя цена поднялась с 2.1 до 3.4 миллиона рублей. Двухкомнатные подорожали на 60% — с 2.5 до 4 миллиона. Цены на трехкомнатные подскочили на 50% — с 3 до 4.5 миллиона рублей, а студии подорожали на 44% — с 1.9 до 2.8 миллиона.