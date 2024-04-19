«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах

Она вспоминает, как прошлым летом в жуткую жару в салон влетел пьяный мужчина с огромным баулом из которого пахло тухлой рыбой. На вопросы об оплате проезда он не отвечал и сам едва стоял на ногах. Смирнова пыталась ему объяснить, что в таком состоянии он не может находиться в автобусе и ему нужно выйти из салона. Мужчине такие комментарии явно не понравились и он начал кричать что-то неразборчивое.