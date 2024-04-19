«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Тюменцы встречаются в кондукторами чаще всего на пике усталости и негодования — утром, когда нужно невыспавшимися ехать на работу и вечером, когда с ног валит усталость. Многие в такие периоды не справляются со своими негативными эмоциями и вываливают всю злость на кондуктора.
«Для меня хамское отношение — привычное. Люди вечно чем-то недовольны. Особенно много льется из людей негатива, когда в толкучке я хожу по салону, чтобы всем выдать билеты. Ну, а как вы хотели? Моя работа — сделать так, чтобы все оплатили проезд, люди забиваются в салон впритык, делать нечего. Я и сама не рада в такой толпе пробираться, но что поделать», — говорит женщина.
Пребывая в плохом настроении, тюменцы также склонны винить кондуктора во всех своих бедах. А потому иногда пассажиры начинают на весь салон хаять сотрудницу, совсем не подбирая для этого слов.
«У нас бывает, что какую-то остановку убирают из маршрута или из-за ремонта дорог маршрут немного меняется. Я о таком предупреждаю на каждой остановке, но кто ж меня слушает… Зато потом, когда осознание приходит, мне все высказывают. Причем высказывать сразу на повышенных тонах начинают с матом и прочими украшениями», — рассказывает Смирнова.
В той же манере кондуктор пассажирам никогда не отвечает. Знает, что люди могут записать видео и выставить ее виноватой. А потому приходится сдерживать злость и обиду, стараясь спокойно объяснить пассажиру причину недоразумения.
Мало кто помнит о том, что в автобусе есть предельная вместимость, а в салон имеют право не пустить пьяных или буйных пассажиров. Разбираться с каждым из подобных случаев хрупкой женщине Полине Смирновой приходится самостоятельно, что также становится причиной конфликтов, которые часто так и норовят выйти за предел словесных.
«По вместимости еще более менее, иногда высовываешься и говоришь людям, что они уже не влезут, кто-то ругнется, кто-то спокойно отреагирует. Но самое страшное — это бомжи и алкоголики. Я не хочу обидеть этих людей, мало ли что у них в жизни, но они никогда не оплачивают проезд, они грязные, пахнут и создают огромный дискомфорт для других пассажиров», — говорит кондуктор.
Она вспоминает, как прошлым летом в жуткую жару в салон влетел пьяный мужчина с огромным баулом из которого пахло тухлой рыбой. На вопросы об оплате проезда он не отвечал и сам едва стоял на ногах. Смирнова пыталась ему объяснить, что в таком состоянии он не может находиться в автобусе и ему нужно выйти из салона. Мужчине такие комментарии явно не понравились и он начал кричать что-то неразборчивое.
«И вот тебе — ни один мужчина не подошел помочь мне с ним. Так обидно было. Мне же тоже страшно, хоть я и не показывала этого. Благо мой водитель вышел и выпроводил его. Вот вам и мужчины 21 века», — говорит тюменка.
Однако она отмечает, что не со всеми пассажирами удается так «договориться». Иногда высадить человека буквально невозможно и приходится его везти, надеясь, что другие пассажиры не поднимут шум и не начнут разборки прямо в салоне.
Полина Смирнова часто думает о том, как сделать людей добрее, пассажирам она старается улыбаться не смотря ни на что, однако далеко не каждый тюменец готов ответить ей тем же.
«Хочется, конечно, элементарной вежливости. Чтоб здоровались, чтоб благодарили может даже. Или просто даже кивали одобрительно. Я считаю, что у меня значимая работа. К тому же вы на автобусе ездите раза по два в день, а я — целый день по полному маршруту. Я тоже устаю, тоже злюсь и так далее, но не срываюсь на других людей», — говорит женщина.
Кондуктор хотела бы, чтобы в Тюмени работал общественный этикет и люди не забывали о том, что им всю жизнь придется сосуществовать вместе и как-то взаимодействовать. А этот процесс можно сделать более приятным, просто став добрее к людям и проявляя вежливость.