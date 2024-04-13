Тюменцы стали чаще отказываться от подростков, взятых под опеку

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Данная информация оказана в проекте тюменского НКО Агентство социальных услуг и технологий «Семейная академия», поданного на конкурс президентских грантов.
Специалисты отмечают, что от общего числа возвратов 28% произошли по истечении пяти лет и более с момента передачи ребенка на воспитание в семью. Главными причинами являются завышенные ожидания приемных родителей — 75,38%, трудное поведение приемного ребенка (воровство, агрессия и другие) — 73,85%, низкая компетентность и незрелость родителей в вопросах воспитания приемных детей — 73,85%
Отметим, по данным на 1 марта в Тюменской области в базе данных детей-сирот, нуждающихся в семье, зарегистрировано 335 анкет, из них 264 — подростки старше 10 лет (более 78%).
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области родителей остались около 520 детей. В том числе 13 малышей, от которых родители отказались прямо в роддоме.