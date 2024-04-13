Тюменцы стали чаще отказываться от подростков, взятых под опеку

Специалисты отмечают, что от общего числа возвратов 28% произошли по истечении пяти лет и более с момента передачи ребенка на воспитание в семью. Главными причинами являются завышенные ожидания приемных родителей — 75,38%, трудное поведение приемного ребенка (воровство, агрессия и другие) — 73,85%, низкая компетентность и незрелость родителей в вопросах воспитания приемных детей — 73,85%