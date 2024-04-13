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Тюменские родители стали чаще возвращать в детдома подростков, взятых под опеку

Тюменцы стали чаще отказываться от подростков, взятых под опеку

13 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI

Тюменские родители стали чаще возвращать в детдома подростков, взятых под опеку

В Тюменской области участились случаи отказа приемных родителей от взятых под опеку детей-подростков. В 2022 году было зарегистрировано 36 таких случаев, в 2023 году — 49.

Данная информация оказана в проекте тюменского НКО Агентство социальных услуг и технологий «Семейная академия», поданного на конкурс президентских грантов.

Специалисты отмечают, что от общего числа возвратов 28% произошли по истечении пяти лет и более с момента передачи ребенка на воспитание в семью. Главными причинами являются завышенные ожидания приемных родителей — 75,38%, трудное поведение приемного ребенка (воровство, агрессия и другие) — 73,85%, низкая компетентность и незрелость родителей в вопросах воспитания приемных детей — 73,85%

Отметим, по данным на 1 марта в Тюменской области в базе данных детей-сирот, нуждающихся в семье, зарегистрировано 335 анкет, из них 264 — подростки старше 10 лет (более 78%).

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области родителей остались около 520 детей. В том числе 13 малышей, от которых родители отказались прямо в роддоме.

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