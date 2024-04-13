Министр Файзуллин заявил, что ущерб от паводка в Тюменской области будет минимальным

По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, принявшего участие в Тюмени в совещании по предупреждению последствий паводка, Тюменская область с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, которые связаны с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций.