nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Файзуллин сообщил, что в Тюменской области паводок пройдет с минимальным ущербом

Министр Файзуллин заявил, что ущерб от паводка в Тюменской области будет минимальным

13 апреля 2024, 05:26
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Файзуллин сообщил, что в Тюменской области паводок пройдет с минимальным ущербом

В муниципалитетах Тюменской области продолжается подготовка к паводку. По словам губернатора Моора, главной задачей является оповещение о вероятной опасности населения, которое даже теоретически попадает в зону возможного подтопления.

Продолжаются работы по укреплению дам — специалисты наращивают высоту гидротехнических сооружений, ведут отсыпку в проблемных местах. Под контроль взяты стратегически значимые и социальные объекты, объекты ЖКХ.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Прорабатываются правовые механизмы, которые позволят компенсировать людям возможный ущерб. Также в регионе работает горячая линия 122, специалисты которой готовы ответить на вопросы тюменцев о паводке и дать рекомендации, что делать, если вода начала прибывать.

По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, принявшего участие в Тюмени в совещании по предупреждению последствий паводка, Тюменская область с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, которые связаны с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций.

«Команда губернатора отрабатывает, поэтому вопросов в принципе нет. Но всегда какие-то неожиданности могут возникать. Поэтому обсудили все направления деятельности», — подчеркнул глава Минстроя РФ.

И добавил, что подготовка, которая в организована в регионе сегодня, позволит минимизировать ущерб от паводка.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских реках за последние сутки суммарно уровень воды поднялся более чем на 1,5 метра. На 103 см прибыла вода в Ишиме, по данным гидропоста в селе Ильинка.

Читайте также:
При подлете к Рощино пилотов самолета Сочи — Тюмень ослепило зеленым лучом лазераСпортивный центр «Локомотив» с башней для пожарного спорта построят в ТюмениДо критической отметки 20 см: вода в тюменских реках прибыла почти на 2 метра
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу
Вчера, 07:45
Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны
Вчера, 04:35
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
Вчера, 06:33
Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег
Вчера, 07:56
Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества
Вчера, 08:40
27-летний контрактник из Тюменской области погиб на СВО
Вчера, 14:43
"