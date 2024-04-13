Министр Файзуллин заявил, что ущерб от паводка в Тюменской области будет минимальным

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Продолжаются работы по укреплению дам — специалисты наращивают высоту гидротехнических сооружений, ведут отсыпку в проблемных местах. Под контроль взяты стратегически значимые и социальные объекты, объекты ЖКХ.
Прорабатываются правовые механизмы, которые позволят компенсировать людям возможный ущерб. Также в регионе работает горячая линия 122, специалисты которой готовы ответить на вопросы тюменцев о паводке и дать рекомендации, что делать, если вода начала прибывать.
По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, принявшего участие в Тюмени в совещании по предупреждению последствий паводка, Тюменская область с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, которые связаны с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций.
«Команда губернатора отрабатывает, поэтому вопросов в принципе нет. Но всегда какие-то неожиданности могут возникать. Поэтому обсудили все направления деятельности», — подчеркнул глава Минстроя РФ.
И добавил, что подготовка, которая в организована в регионе сегодня, позволит минимизировать ущерб от паводка.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских реках за последние сутки суммарно уровень воды поднялся более чем на 1,5 метра. На 103 см прибыла вода в Ишиме, по данным гидропоста в селе Ильинка.