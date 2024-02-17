Оставляют в роддоме, забирают из семей: сколько детей-сирот в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Для сравнения, в 2022 году в области насчитывалось 6 тысяч 45 детей-сирот, в 2021 года — 6 тысяч 142 ребенка. В департаменте социального развития Тюменской области отмечают, что 95% детей живут в замещающих семьях — у опекунов. 75 детей находятся в тюменском доме ребенка, в том числе новорожденный малыш, которому не исполнилось даже месяца, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области без попечения родителей остались порядка 520 детей. В их числе шестеро тюменцев от 4 до 13 лет, которых забрали из семей по причине угрозы их жизни или здоровью, 13 новорожденных, от которых родители отказались в роддоме.