Оставляют в роддоме, забирают из семей: сколько детей-сирот в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области без попечения родителей остались порядка 520 детей. В их числе шестеро тюменцев от 4 до 13 лет, которых забрали из семей по причине угрозы их жизни или здоровью, 13 новорожденных, от которых родители отказались в роддоме.