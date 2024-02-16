Машина превратилась в груду металла: на тюменской трассе в аварии погиб водитель

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
«Обстоятельства ДТП выясняются», — кратко сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В дорожной полиции выяснили, что движение на участке трассы, где произошла смертельная авария, частично ограничено. Движение осуществляется в реверсивном режиме.
Ранее в Тюмени водитель иномарки сбил двух пешеходов на перекрестке. Авария произошла на улице Ветеранов Труда. По некоторой информации, водитель «Мицубиси» отвлекся за рулем.