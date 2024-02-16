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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Машина превратилась в груду металла: на тюменской трассе в аварии погиб водитель

Машина превратилась в груду металла: на тюменской трассе в аварии погиб водитель

16 февраля 2024, 15:20
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Трагедия произошла вечером, 16 февраля, на 113-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. В результате столкновения фуры и легковушки погиб 30-летний водитель Ford. Он скончался до приезда медиков.
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ДТП
«Обстоятельства ДТП выясняются», — кратко сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В дорожной полиции выяснили, что движение на участке трассы, где произошла смертельная авария, частично ограничено. Движение осуществляется в реверсивном режиме.

Тюменскую трассу перекрыли из-за ДТП с большегрузами
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Ранее в Тюмени водитель иномарки сбил двух пешеходов на перекрестке. Авария произошла на улице Ветеранов Труда. По некоторой информации, водитель «Мицубиси» отвлекся за рулем.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Пешеходы#Новости тюмени#Ford#Госавтоинспекция#Алина Петрова
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