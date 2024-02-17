В строительство тюменской 4-звездочной гостиницы вложат около 2 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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В настоящее время идет разработка проектно-разрешительной документации. Известно, что здание новой гостиницы будет трехэтажным, общая площадь составит 7 тысяч квадратных метров, число номеров — 120.
Объем денежных средств для строительства нового отеля составит от 1,4 до 2 миллиардов рублей. Предусмотрено софинансирование со стороны Инвестиционного агентства Тюменской области, пишет РБК Тюмень.
Компания «София-Инвест» работает на территории Тюменской области с 2020 года. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, автодорог и магистралей, разработкой стройпроектов.
По итогам 2022 года выручки у компании не было, убыток составил 4,4 миллиона рублей.
Входит в реестр субъектов МСП, которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП. В частности, компании было передано в аренду недвижимое имущество администрацией Тобольска в октябре 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что соглашение о реализации данного масштабного инвестиционного проекта было подписано в конце декабря 2023 года. В минувшем году в Тобольске реализовали 35 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,2 миллиарда рублей. Это дало городу 350 новых рабочих мест.