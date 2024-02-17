В строительство тюменской 4-звездочной гостиницы вложат около 2 миллиардов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что соглашение о реализации данного масштабного инвестиционного проекта было подписано в конце декабря 2023 года. В минувшем году в Тобольске реализовали 35 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,2 миллиарда рублей. Это дало городу 350 новых рабочих мест.