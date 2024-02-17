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В Тюменской области построят 4-звездочную гостиницу за 2 миллиарда рублей

В строительство тюменской 4-звездочной гостиницы вложат около 2 миллиардов рублей

17 февраля 2024, 04:40
Фото: администрация Тобольска

В Тюменской области построят 4-звездочную гостиницу за 2 миллиарда рублей

Строительством четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром в Тобольске займется тюменская компания «София-Инвест». Новый отель планируют открыть до конца 2027 года. Об это рассказали представители компании-подрядчика.

В настоящее время идет разработка проектно-разрешительной документации. Известно, что здание новой гостиницы будет трехэтажным, общая площадь составит 7 тысяч квадратных метров, число номеров — 120.

Объем денежных средств для строительства нового отеля составит от 1,4 до 2 миллиардов рублей. Предусмотрено софинансирование со стороны Инвестиционного агентства Тюменской области, пишет РБК Тюмень.

Компания «София-Инвест» работает на территории Тюменской области с 2020 года. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, автодорог и магистралей, разработкой стройпроектов.

По итогам 2022 года выручки у компании не было, убыток составил 4,4 миллиона рублей.

Входит в реестр субъектов МСП, которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП. В частности, компании было передано в аренду недвижимое имущество администрацией Тобольска в октябре 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что соглашение о реализации данного масштабного инвестиционного проекта было подписано в конце декабря 2023 года. В минувшем году в Тобольске реализовали 35 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,2 миллиарда рублей. Это дало городу 350 новых рабочих мест.

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