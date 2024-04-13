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Земли за 1 рубль получили в аренду в Тюменской области несколько компаний

13 апреля 2024, 05:54

Власти Тюменской области отдали в аренду земли за рубль 7 компаниям

Семь компаний получили в Тюменской области в минувшем году под инвестиционное проекты земельные участки под аренду за 1 рубль. В этом году был заключен еще один контракт на аренду земли за 1 рубль.

Как пояснил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Анатолий Картухин, в регионе действует мера поддержки для компаний, реализующих инвестпроекты. Главная ее цель — создание инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций в область.

«В условиях геополитических и макроэкономических ограничений перед необходимо активизировать внутренние ресурсы и внедрять новые меры господдержки бизнеса», — пояснил Картухин РБК Тюмень.

Впервые льготная аренда земель за один рубль сроком на один год была применена в 2022 году. Тогда в регион благодаря этому был привлечен один инвестор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут инвестора, который займется строительством комплекса «Локомотив» с футбольным полем и спортивно-тренировочными площадками. На возведение объекта планируют затратить более 200 миллионов рублей.

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