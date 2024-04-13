Земли за 1 рубль получили в аренду в Тюменской области несколько компаний

Власти Тюменской области отдали в аренду земли за рубль 7 компаниям

Семь компаний получили в Тюменской области в минувшем году под инвестиционное проекты земельные участки под аренду за 1 рубль. В этом году был заключен еще один контракт на аренду земли за 1 рубль.