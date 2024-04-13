Земли за 1 рубль получили в аренду в Тюменской области несколько компаний

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Как пояснил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Анатолий Картухин, в регионе действует мера поддержки для компаний, реализующих инвестпроекты. Главная ее цель — создание инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций в область.
«В условиях геополитических и макроэкономических ограничений перед необходимо активизировать внутренние ресурсы и внедрять новые меры господдержки бизнеса», — пояснил Картухин РБК Тюмень.
Впервые льготная аренда земель за один рубль сроком на один год была применена в 2022 году. Тогда в регион благодаря этому был привлечен один инвестор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут инвестора, который займется строительством комплекса «Локомотив» с футбольным полем и спортивно-тренировочными площадками. На возведение объекта планируют затратить более 200 миллионов рублей.