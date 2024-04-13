Спортивный центр «Локомотив» с башней для пожарного спорта построят в Тюмени

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В документах указано, что инвестиционное соглашение планируют заключить в 2027 году. По планам, в спортивном центре расположатся стадион ориентировочной площадью 16 тысяч квадратных метров (без учета зрительского пространства), футбольное поле с возможностью игры в регби, сооружения для занятий легкой атлетикой, трибуны для зрителей на 500 мест, комментаторская, спортивная площадка для подготовки и выполнения норм ГТО, стационарная учебно-тренировочная башня для занятий пожарно-спасательным спортом со скалодромом, а также 2-х этажное здание.
«Пропускная способность стадиона на 84 места, спортивные залы на 75 мест», — указано в документе.
Стоимость строительства объекта составит более 200 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют привлечь миллиарды рублей инвестиций для строительства спортивно-концертного комплекса на 10 тысяч мест. Концертный зал возведут на Старом Тобольском тракте.