Спортивный центр «Локомотив» с башней для пожарного спорта построят в Тюмени

В документах указано, что инвестиционное соглашение планируют заключить в 2027 году. По планам, в спортивном центре расположатся стадион ориентировочной площадью 16 тысяч квадратных метров (без учета зрительского пространства), футбольное поле с возможностью игры в регби, сооружения для занятий легкой атлетикой, трибуны для зрителей на 500 мест, комментаторская, спортивная площадка для подготовки и выполнения норм ГТО, стационарная учебно-тренировочная башня для занятий пожарно-спасательным спортом со скалодромом, а также 2-х этажное здание.