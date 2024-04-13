При подлете к Рощино пилотов самолета Сочи — Тюмень ослепило зеленым лучом лазера

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
Экипаж воздушного судна после успешной посадки сообщил, что на высоте 1600 футов 4 мили от торца ВПП21 перед входом в глиссаду кабину осветили лучом зеленого лазера, передает тг-канал AVIAINCIDENT. Инцидент произошел в четверг, 11 апреля, в 21:15.
Ранее «Наш Город» писал, что 9 апреля у самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из столичного Внуково в Рощино, не сработал автопилот. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.