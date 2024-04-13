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При подлете к Рощино пилотов самолета Сочи — Тюмень ослепило лазером

При подлете к Рощино пилотов самолета Сочи — Тюмень ослепило зеленым лучом лазера

13 апреля 2024, 05:05
Фото: 1MI

При подлете к Рощино пилотов самолета Сочи — Тюмень ослепило лазером

Борт авиакомпании «Ямал», выполнявший полет по маршруту Сочи — Тюмени, при подлете к аэропорту Рощино подвергся лазерной атаке.

Экипаж воздушного судна после успешной посадки сообщил, что на высоте 1600 футов 4 мили от торца ВПП21 перед входом в глиссаду кабину осветили лучом зеленого лазера, передает тг-канал AVIAINCIDENT. Инцидент произошел в четверг, 11 апреля, в 21:15.

Ранее «Наш Город» писал, что 9 апреля у самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из столичного Внуково в Рощино, не сработал автопилот. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

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