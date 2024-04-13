При подлете к Рощино пилотов самолета Сочи — Тюмень ослепило зеленым лучом лазера

Борт авиакомпании «Ямал», выполнявший полет по маршруту Сочи — Тюмени, при подлете к аэропорту Рощино подвергся лазерной атаке.