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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 15:11

У самолета, летевшего из Москвы в Тюмень, отказал автопилот

У самолета, летевшего из Москвы в Тюмень, отказал автопилот

9 апреля 2024, 13:02
Фото: 1MI
На борту самолета, который выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в тюменский Рощино, не включился автопилот. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По инсайдерской информации, нештатная ситуация произошла в час ночи по московскому времени, сегодня, 9 апреля. О том, что не все системы работают исправно, летчики доложили на удалении 120 километров восточнее Москвы.

Отмечается, что экипаж принял решение продолжить полет в Тюмень. Все системы начали работать исправно спустя 20 минут после сообщения. В пресс-службе авиакомпании «Победа», на борту которой произошел инцидент, ситуация не комментировали.

Ранее «Наш город» сообщал, что аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание. До 26 октября рейсы из Тюмени будут выполняться по 44 маршрутам.

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