У самолета, летевшего из Москвы в Тюмень, отказал автопилот

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По инсайдерской информации, нештатная ситуация произошла в час ночи по московскому времени, сегодня, 9 апреля. О том, что не все системы работают исправно, летчики доложили на удалении 120 километров восточнее Москвы.
Отмечается, что экипаж принял решение продолжить полет в Тюмень. Все системы начали работать исправно спустя 20 минут после сообщения. В пресс-службе авиакомпании «Победа», на борту которой произошел инцидент, ситуация не комментировали.
Ранее «Наш город» сообщал, что аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание. До 26 октября рейсы из Тюмени будут выполняться по 44 маршрутам.