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Приемные семьи

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Июль
Сколько детей из детдомов усыновили тюменские семьи
Тюменские семьи стали реже усыновлять и удочерять детей из детских домов. Если в 2022 году новые семьи обрели 142 ребенка, то в 2023 году — 137, что на 3,6% меньше.
9 июля, 07:25
Апрель
Тюменцы стали чаще отказываться от подростков, взятых под опеку
В Тюменской области участились случаи отказа приемных родителей от взятых под опеку детей-подростков. В 2022 году было зарегистрировано 36 таких случаев, в 2023 году — 49.
13 апреля, 06:25
Октябрь 2023
Сироты в Тюменской области получат в 2 раза меньше подарков, чем дети военных
В Тюменской области началась закупка губернаторских подарков на Новый год. На данный момент власти ищут поставщика подарков. Детям военнослужащих планируется вручить по 65 конфет, а детям из приемных семей — 36.
26 октября 2023, 10:44

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