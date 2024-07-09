Сколько детей из детдомов усыновили тюменские семьи

Одновременно с сокращением числа усыновителей, отмечено и снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. По сравнению с 2021 годом число таких ребят сократилось с 6 тысячи 142 до 5 тысячи 600 (более чем на 400 человек). По данным департамента социального развития Тюменской области, на данный момент большая часть детей-сирот, 95%, проживают в замещающих семьях (под опекой), пишет 72.RU.