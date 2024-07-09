Сколько детей из детдомов усыновили тюменские семьи

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:27
При этом, из числа усыновителей четыре семьи проживают на Ямале, три — в Югре, Калининградской области и Удмуртской Республике.
Одновременно с сокращением числа усыновителей, отмечено и снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. По сравнению с 2021 годом число таких ребят сократилось с 6 тысячи 142 до 5 тысячи 600 (более чем на 400 человек). По данным департамента социального развития Тюменской области, на данный момент большая часть детей-сирот, 95%, проживают в замещающих семьях (под опекой), пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число случаев отказа приемных родителей от взятых под опеку подростков. В 2023 году было зафиксировано 49 таких случаев. Для сравнения, в 2022 году — 36.