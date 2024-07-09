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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Тюменские семьи стали реже усыновлять и удочерять детей

Сколько детей из детдомов усыновили тюменские семьи

9 июля 2024, 07:25
Фото: 1MI

Тюменские семьи стали реже усыновлять и удочерять детей

Тюменские семьи стали реже усыновлять и удочерять детей из детских домов. Если в 2022 году новые семьи обрели 142 ребенка, то в 2023 году — 137, что на 3,6% меньше.
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Дети

При этом, из числа усыновителей четыре семьи проживают на Ямале, три — в Югре, Калининградской области и Удмуртской Республике.

Одновременно с сокращением числа усыновителей, отмечено и снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. По сравнению с 2021 годом число таких ребят сократилось с 6 тысячи 142 до 5 тысячи 600 (более чем на 400 человек). По данным департамента социального развития Тюменской области, на данный момент большая часть детей-сирот, 95%, проживают в замещающих семьях (под опекой), пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число случаев отказа приемных родителей от взятых под опеку подростков. В 2023 году было зафиксировано 49 таких случаев. Для сравнения, в 2022 году — 36.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Дети-сироты#Усыновление#Приемные семьи
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