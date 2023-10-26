Сироты в Тюменской области получат в 2 раза меньше подарков, чем дети военных

Дети, воспитанные в приемных семьях, а также победители олимпиад будут получать подарки весом 500 грамм, в них будет находится по 36 конфет отечественного производства. На приобретение таких наборов власти потратят 10,2 млн рублей. Всего планируется заказать 28 402 таких наборов, из них 10 000 будут отправлены в Краснодон Луганской Народной Республики.