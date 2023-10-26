Сироты в Тюменской области получат в 2 раза меньше подарков, чем дети военных

Posted Вчера, 10:44
Published Вчера, 10:44
Modified Вчера, 12:44
Updated Вчера, 12:44
Заказ на поставку новогодних сладостей был размещен центром «Семья», принадлежащим департаменту социального развития Тюменской области.
«Дорогой друг! Пусть наступающий 2024 год принесет новые открытия, интересные знакомства, много радостных и счастливых событий. Не переставай мечтать и верить, что всё загаданное в волшебную новогоднюю ночь обязательно сбудется! С Новым годом! Губернатор Тюменской области А. В. Моор», — такие пожелания от губернатора будут ожидать детей, получивших коробку сладостей.
Дети, воспитанные в приемных семьях, а также победители олимпиад будут получать подарки весом 500 грамм, в них будет находится по 36 конфет отечественного производства. На приобретение таких наборов власти потратят 10,2 млн рублей. Всего планируется заказать 28 402 таких наборов, из них 10 000 будут отправлены в Краснодон Луганской Народной Республики.
Дети военнослужащих и дети из малоимущих многодетных семей получат подарки весом 1 килограмм — в них будет по 65 конфет. Всего такие наборы получат 20 238 детей, а стоимость заказа составит 13,37 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, куда тюменцы могут улететь на новогодние праздники. Уже 29 декабря можно будет улететь в теплые страны — Таиланд и Арабские Эмираты. Длительность туров может составлять от 6 до 12 дней.