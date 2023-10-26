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Posted Вчера, 10:44

Published Вчера, 10:44

Modified Вчера, 12:44

Updated Вчера, 12:44

Для детей военных из Тюмени и сирот закупят подарки от губернатора на 23 млн руб

Сироты в Тюменской области получат в 2 раза меньше подарков, чем дети военных

26 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI

Для детей военных из Тюмени и сирот закупят подарки от губернатора на 23 млн руб

В Тюменской области началась закупка губернаторских подарков на Новый год. На данный момент власти ищут поставщика подарков. Детям военнослужащих планируется вручить по 65 конфет, а детям из приемных семей — 36.
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Дети

Заказ на поставку новогодних сладостей был размещен центром «Семья», принадлежащим департаменту социального развития Тюменской области.

«Дорогой друг! Пусть наступающий 2024 год принесет новые открытия, интересные знакомства, много радостных и счастливых событий. Не переставай мечтать и верить, что всё загаданное в волшебную новогоднюю ночь обязательно сбудется! С Новым годом! Губернатор Тюменской области А. В. Моор», — такие пожелания от губернатора будут ожидать детей, получивших коробку сладостей.

Дети, воспитанные в приемных семьях, а также победители олимпиад будут получать подарки весом 500 грамм, в них будет находится по 36 конфет отечественного производства. На приобретение таких наборов власти потратят 10,2 млн рублей. Всего планируется заказать 28 402 таких наборов, из них 10 000 будут отправлены в Краснодон Луганской Народной Республики.

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Дети военнослужащих и дети из малоимущих многодетных семей получат подарки весом 1 килограмм — в них будет по 65 конфет. Всего такие наборы получат 20 238 детей, а стоимость заказа составит 13,37 млн рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, куда тюменцы могут улететь на новогодние праздники. Уже 29 декабря можно будет улететь в теплые страны — Таиланд и Арабские Эмираты. Длительность туров может составлять от 6 до 12 дней.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Губернатор#Новый год#Подарки#Сироты#Малоимущие семьи#Приемные семьи#Дмитрий Балобанов
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