Ишим убывает, но на трассе Тюмень — Омск не отменяют ограничения

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В настоящее время уровень Ишима в районе села Абатское составляет 11,41 метра — за период с 8:00 до 12:00 вода убыла на 2 сантиметра.
По информации ГИБДД по Тюменской области, на участке автодороги, где введен реверс движение транспортных средств практически не затруднено — наблюдаются небольшие заторы протяженностью по 2 километра.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что ограничения на участке федеральной автодороги Тюмень — Омск будут сняты после того, как уровень воды в Ишиме опустится ниже максимума 2017 года — отметки 11,48 метра.