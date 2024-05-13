Ишим убывает, но на трассе Тюмень — Омск не отменяют ограничения

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что ограничения на участке федеральной автодороги Тюмень — Омск будут сняты после того, как уровень воды в Ишиме опустится ниже максимума 2017 года — отметки 11,48 метра.