nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Ишим убывает, но на трассе Тюмень — Омск не отменяют ограничения

Ишим убывает, но на трассе Тюмень — Омск не отменяют ограничения

13 мая 2024, 08:21
Фото: ГИБДД
На федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе продолжает действовать реверсивный режим движения транспорта, несмотря на снижение уровня воды.

В настоящее время уровень Ишима в районе села Абатское составляет 11,41 метра — за период с 8:00 до 12:00 вода убыла на 2 сантиметра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

По информации ГИБДД по Тюменской области, на участке автодороги, где введен реверс движение транспортных средств практически не затруднено — наблюдаются небольшие заторы протяженностью по 2 километра.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что ограничения на участке федеральной автодороги Тюмень — Омск будут сняты после того, как уровень воды в Ишиме опустится ниже максимума 2017 года — отметки 11,48 метра.

Читайте также:
Майер-курорт откроют в Тюмени. В проект вложат около 1 миллиарда рублейДоигрался: пропавшего подростка из ЯНАО нашли в компьютерном клубе в ТюмениС погибшим на СВО медиком простятся в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Трасса Тюмень - Омск#Ишимский район#Абатский район#Паводок#Тюмень - Омск#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Сегодня, 02:35
«Сила слова»: в Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона
Сегодня, 02:39
Тюменцам рассказали, как вернуться в режим после долгих майских праздников
Сегодня, 06:31
А это точно май? На Тюмень надвигаются холода
Сегодня, 04:18
Рост уровня воды в Тоболе замедлился
Сегодня, 03:38
Под Авдеевкой погиб 29-летний тоболяк. У военного остался маленький сын
Сегодня, 05:37
"