Доигрался: пропавшего подростка из ЯНАО нашли в компьютерном клубе в Тюмени

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте обратился житель города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина заявил, что его сын уже несколько дней не появлялся дома.
Информацию о пропаже подростка передали во все линейные подразделения. В течение суток 17-летний парень был найден в одном из компьютерных клубов Тюмени. Он рассказал, что купил на губкинском ж/д вокзале билет на поезд до Тюмени, гулял по городу, а позже зашел в компьютерный клуб, где его нашли полицейские.
С подростком провели профилактическую беседу. Своего отца он дожидался в социально-реабилитационном центре Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что подросток из Тюмени едва не лишился зрения после игр с домашним питомцем. Мальчик случайно посветил себе в глаза лазерной указкой.