Доигрался: пропавшего подростка из ЯНАО нашли в компьютерном клубе в Тюмени

Информацию о пропаже подростка передали во все линейные подразделения. В течение суток 17-летний парень был найден в одном из компьютерных клубов Тюмени. Он рассказал, что купил на губкинском ж/д вокзале билет на поезд до Тюмени, гулял по городу, а позже зашел в компьютерный клуб, где его нашли полицейские.