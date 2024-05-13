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Пропавшего подростка из ЯНАО нашли в компьютерном клубе в Тюмени

Доигрался: пропавшего подростка из ЯНАО нашли в компьютерном клубе в Тюмени

13 мая 2024, 08:06
Фото: 1MI

Пропавшего подростка из ЯНАО нашли в компьютерном клубе в Тюмени

Подростка не было дома несколько дней. После заявления отца, его поисками занялись полицейские.

В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте обратился житель города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина заявил, что его сын уже несколько дней не появлялся дома.

Информацию о пропаже подростка передали во все линейные подразделения. В течение суток 17-летний парень был найден в одном из компьютерных клубов Тюмени. Он рассказал, что купил на губкинском ж/д вокзале билет на поезд до Тюмени, гулял по городу, а позже зашел в компьютерный клуб, где его нашли полицейские.

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С подростком провели профилактическую беседу. Своего отца он дожидался в социально-реабилитационном центре Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что подросток из Тюмени едва не лишился зрения после игр с домашним питомцем. Мальчик случайно посветил себе в глаза лазерной указкой.

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