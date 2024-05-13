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В Тюмени из-за ремонта на трубопроводе перекроют дороги

Из-за ремонта на трубопроводе в Тюмени будут перекрывать дороги. КАРТА

13 мая 2024, 05:50
Фото: 1MI

В Тюмени из-за ремонта на трубопроводе перекроют дороги

В период с 18 мая по 10 июня будут перекрыты три дороги. Перекрытые участки можно будет объехать по ближайшим улицам.

Из-за ремонта трубопровода тепловой сети в Тюмени будет ограничиваться движение автомобилей. Об этом предупредили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участок от дома №84 на Советской до улицы Орджоникидзе будет перекрыт с 18 мая по 10 июня, участок от дома №61 на Советской до дома №84 на Орджоникидзе и участок на Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова — с 21 мая по 10 июня.

Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Объехать перекрытые участки можно будет по Профсоюзной и Хохрякова. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени одну из улиц перекроют до середины июня. Это связано с запланированным ремонтом трубопровода тепловой сети.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Ограничение движения
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