Из-за ремонта на трубопроводе в Тюмени будут перекрывать дороги. КАРТА

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Из-за ремонта трубопровода тепловой сети в Тюмени будет ограничиваться движение автомобилей. Об этом предупредили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Участок от дома №84 на Советской до улицы Орджоникидзе будет перекрыт с 18 мая по 10 июня, участок от дома №61 на Советской до дома №84 на Орджоникидзе и участок на Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова — с 21 мая по 10 июня.
Объехать перекрытые участки можно будет по Профсоюзной и Хохрякова. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени одну из улиц перекроют до середины июня. Это связано с запланированным ремонтом трубопровода тепловой сети.