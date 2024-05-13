Из-за ремонта на трубопроводе в Тюмени будут перекрывать дороги. КАРТА

Участок от дома №84 на Советской до улицы Орджоникидзе будет перекрыт с 18 мая по 10 июня, участок от дома №61 на Советской до дома №84 на Орджоникидзе и участок на Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова — с 21 мая по 10 июня.