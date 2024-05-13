А это точно май? На Тюмень надвигаются холода

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Во вторник, 14 мая, день ожидается пасмурным, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +10, ночью покажут +1…+2. В среду существенно погода не изменится: +10…+11 днем, +1…+2 в темное время суток.
В четверг, 16 мая, синоптики обещают тюменцам солнечную погоду и потепление до +16. В пятницу и вовсе воздух в Тюмени к полудню прогреется до +18. Правда, надолго тепло не задержится — в субботу, 19 мая, пойдет дождь и похолодает до +14…+12.
Ранее «Наш Город» писал, что 13 мая на территории юга Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, дожди, град и ветер с порывами до 23 м/с.