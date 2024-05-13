А это точно май? На Тюмень надвигаются холода

В четверг, 16 мая, синоптики обещают тюменцам солнечную погоду и потепление до +16. В пятницу и вовсе воздух в Тюмени к полудню прогреется до +18. Правда, надолго тепло не задержится — в субботу, 19 мая, пойдет дождь и похолодает до +14…+12.