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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Тюмени резко похолодает до +1

А это точно май? На Тюмень надвигаются холода

13 мая 2024, 04:18
Фото: 1MI

В Тюмени резко похолодает до +1

В Тюмени сегодня ночью резко похолодает — столбики термометров опустятся до +1…+2. В течение понедельника, 13 мая, в областной столице ожидаются кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит +5…+8, скорость ветра 7-8 м/с.

Во вторник, 14 мая, день ожидается пасмурным, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +10, ночью покажут +1…+2. В среду существенно погода не изменится: +10…+11 днем, +1…+2 в темное время суток.

В четверг, 16 мая, синоптики обещают тюменцам солнечную погоду и потепление до +16. В пятницу и вовсе воздух в Тюмени к полудню прогреется до +18. Правда, надолго тепло не задержится — в субботу, 19 мая, пойдет дождь и похолодает до +14…+12.

Ранее «Наш Город» писал, что 13 мая на территории юга Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, дожди, град и ветер с порывами до 23 м/с.

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